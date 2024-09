Adolescenti di 16 anni hanno aggredito un elicottero militare russo.

Due adolescenti provenienti dalla Russia sono sotto inchiesta per aver presumibilmente violato una struttura militare in Siberia e aver lanciato una bomba molotov contro un elicottero militare. Il loro video confessionale diffuso online solleva dubbi sulle principali figure dietro questo atto.

A Omsk, il tribunale competente ha trattenuto questi due 16enni con l'accusa di istigazione a incendi dolosi su un elicottero militare. Il tribunale ha ordinato una detenzione di due mesi per gli imputati, accusati di aver commesso un "atto terroristico", come comunicato dall'ufficio stampa del tribunale attraverso Telegram. Se riconosciuti colpevoli, rischiano una condanna fino a 20 anni di reclusione.

Stando a un report di un canale Telegram legato alle autorità, questi due studenti avrebbero infiltrato una base militare di sabato e attaccato un elicottero MI-8 con una bomba molotov. Hanno dichiarato in un video condiviso su una piattaforma online di essere stati reclutati per questo compito tramite Telegram, con incentivi di circa 18.000 euro promessi. L'identità dell'organizzatore remains unknown.

Echi di Incidenti Precedenti?

All'inizio di questo mese, altri due adolescenti russi, di 13 e 14 anni, sono stati arrestati per aver appiccato il fuoco a un elicottero civile nella regione siberiana di Tyumen. Anche loro hanno affermato di essere stati reclutati online con incentivi lucrativi.

Da quando la Russia ha iniziato la sua offensiva in Ucraina a febbraio 2022, numerosi russi sono stati arrestati con l'accusa di aver pianificato o eseguito atti di sabotaggio. I pubblici ministeri accusano l'Ucraina di aver istigato alcuni di questi attacchi.

La Commissione sta attualmente indagando sull'eventuale reclutamento di minori per atti di sabotaggio contro strutture militari in Russia, a seguito degli arresti di diversi adolescenti. La Commissione sta anche esaminando il ruolo delle piattaforme online nel facilitare questi reclutamenti e l'offerta di incentivi.

