- Adolescenti condannati per violenza mortale

Due alla brutale morte di un uomo di 52 anni, due adolescenti sono stati condannati a 3,5 anni di detenzione in un istituto per minorenni dal tribunale locale. Il tribunale ha condannato i sospetti allora 14 e 16 anni per aver inflitto lesioni corporali che hanno causato la morte. L'incidente, secondo i registri del tribunale, è avvenuto alla stazione ferroviaria di Eppingen (parte del distretto di Heilbronn) lo scorso dicembre. Si presume che una discussione abbia scatenato l'aggressione. Purtroppo, la vittima è morta poco dopo a causa delle sue gravi ferite.

Secondo un rappresentante del tribunale, la sentenza ha superato la richiesta della procura. La procura aveva proposto pene di 2,5 e 3 anni in un istituto per minorenni. Tuttavia, gli avvocati della difesa avevano richiesto pene che avrebbero comportato l'assenza di detenzione, come dichiarato dal rappresentante. La sentenza è stata pronunciata in una udienza a porte chiuse martedì.

I due adolescenti sono stati anche accusati di una rapina che è stata inclusa nel verdetto. Si presume che abbiano minacciato due altri 15enni con un coltello lo scorso settembre e li abbiano derubati a Eppingen. A causa del rispetto della privacy e dell'età, le nazionalità dei teenager sono state tenute segrete.

