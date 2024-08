- Adolescente scomparso trovato morto sul Danubio

Un teenager di 17 anni è stato trovato morto in una centrale elettrica lungo il Danubio a Ulm. È stato confermato che si tratta del ragazzo che era scomparso da venerdì, secondo un dipendente del centro di controllo della polizia locale.

La polizia aveva precedentemente riferito che il minore era probabilmente annegato nel Danubio, senza segni che la persona scomparsa avesse raggiunto la riva. Non erano immediatamente disponibili nuove informazioni sulla causa del decesso.

La corrente dell'acqua era ancora molto forte, aveva riferito la polizia. Un elicottero è stato派遣Sunday morning to search for the boy.

Il gruppo aveva tentato di nuotare da Ulm a Neu-Ulm

Il 17enne aveva apparentemente tentato di attraversare a nuoto il Danubio da Ulm a Neu-Ulm con altri tre uomini. Era andato sott'acqua diverse volte. La polizia non ha fornito ulteriori dettagli sui altri nuotatori, citando il diritto alla privacy.

La polizia ha urgentemente messo in guardia contro il nuoto nel Danubio a causa della sua forte corrente, alla luce degli ultimi incidenti. In caso di emergenza, si consiglia di chiamare subito il numero di emergenza locale.

Leggi anche: