- Adolescente scomparso in Westfalia orientale: la comunità inizia una caccia su larga scala

In Westfalia, una tredicenne di Rietberg è scomparsa martedì e le ricerche sono ora pubbliche. Come hanno rivelato le autorità della polizia del distretto di Gütersloh, questa ragazza potrebbe essere al di fuori della loro giurisdizione. "Ha un biglietto del treno e potrebbe quindi spostarsi in tutta la nazione. Un possibile luogo potrebbe essere Brunswick", hanno suggerito un giorno dopo la sua scomparsa, senza fornire ulteriori dettagli. La polizia ha persino pubblicato una foto della tredicenne sulla bacheca dei ricercati dello Stato della Polizia Criminale della Renania Settentrionale-Vestfalia.

La famiglia ha richiesto la condivisione diffusa della foto della ragazza, in quanto considera ogni indizio un'emergenza per trovarla. Se ha bisogno di aiuto, potrebbe utilizzare il numero di emergenza 112, data la sua familiarità con l'area di Brunswick.

