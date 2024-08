- Adolescente partecipante alla festa subisce gravi lesioni in aggressione

Al festival di Brokser Markt nel distretto di Diepholz, un ragazzo di 17 anni è stato gravemente ferito da un aggressore sconosciuto. La polizia è ancora all'oscuro dei motivi dell'aggressione. Testimoni oculari hanno riferito che il teenager è stato colpito alla testa con quello che sembrava un boccale di birra, intorno all'alba di sabato. L'incidente è avvenuto in un parcheggio a Bruchhausen-Vilsen.

Si dice che il 17enne abbia cercato di intervenire quando una giovane donna stava siendo importunata da un uomo più anziano. Quest'ultimo avrebbe poi preso di mira il teenager, scatenando una rissa.

Dopo che un testimone ha chiamato per chiedere aiuto, un uomo di 39 anni del distretto di Nienburg si è consegnato alla polizia a Syke a mezzogiorno di sabato, ammettendo di essere il sospetto. Ha affermato di essere stato lui stesso aggredito e ferito prima di reagire. Il sospetto è stato rilasciato dopo l'interrogatorio.

La polizia spera di ottenere ulteriori informazioni dalla giovane donna che il 17enne avrebbe difeso. Purtroppo, lei non è ancora stata trovata.

Il festival dove è avvenuto l'incidente si tiene ogni anno nel distretto di Diepholz, che si trova nello stato tedesco del Basso Sassonia. despite the suspect's claim of self-defense, the teenage victim is still recovering in a local hospital in Lower Saxony.

