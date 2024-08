- Adolescente condannato per omicidio <unk> ricorso in cassetta respinto

Un minorenne di 15 anni, che stava scontando una pena detentiva minorile di otto anni e mezzo per l'omicidio di un compagno di scuola nella Bassa Franconia, ha deciso di rinunciare al suo appello. Secondo il suo avvocato, questa decisione è stata presa su richiesta del suo cliente e dei suoi tutori legali. Diversi mezzi di informazione avevano già riferito di questo fatto.

Durante il suo processo davanti alla sezione minorile del tribunale regionale di Würzburg, la sua difesa aveva precedentemente sostenuto una condanna per omicidio colposo e una pena detentiva minorile di sei anni. Anche con questa condanna, la pena sarebbe stata giustificata, ha aggiunto il suo avvocato, facendo riferimento al ritiro dell'appello.

A questo punto, il teenager è più concentrato sulla ricerca di un closure e sul lavorare per la sua riabilitazione, ha spiegato il suo avvocato. Questo obiettivo è più importante per lui del continuare a contestare la sentenza. Non è stata presentata alcuna impugnazione da parte dell'accusa contro la sentenza del 5 agosto.

Questo imputato tedesco ha confessato in un processo a porte chiuse di aver sparato mortalmente a un compagno di classe della stessa età sui terreni della scuola a Lohr am Main, nella Bassa Franconia, durante settembre dello scorso anno, quando aveva 14 anni. Tuttavia, ha sostenuto che lo sparo non era intenzionale.

