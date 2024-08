- Adolescente che ha difficoltà a attraversare l'autostrada federale, subisce gravi ferite

Incidente sulla B73 a Stade: Un ragazzo di 13 anni si è trovato in una situazione pericolosa quando è stato investito da un veicolo sulla B73 vicino a Stade. Il ragazzo ha riportato gravi ferite, ma i medici, come comunicato dalle autorità il giorno successivo, hanno confermato che la sua vita non era in pericolo dopo l'incidente. I testimoni presenti sulla scena hanno descritto il ragazzo che tentava di attraversare l'autostrada, diretto verso Amburgo, durante le ore pomeridiane.

Il ragazzo ha iniziato a attraversare la B73, con il traffico diretto verso Amburgo fermo. In qualche modo, si è ritrovato incastrato tra i veicoli parcheggiati. Sembra che abbia sottovalutato il traffico in movimento diretto verso Cuxhaven, il che ha portato alla sua improvvisa e sfortunata entrata sulla strada, causando una collisione con un automobilista di 40 anni che stava passando.

L'improvvisa entrata del ragazzo sulla strada ha causato un grave incidente sulla B73. A causa dell'incidente, il traffico verso Amburgo è stato rallentato per un'ora.

