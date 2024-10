Adnoc propone l'acquisizione di Covestro - Proposta di acquisto presentata

Il momento è arrivato: Covestro sta per essere acquisita da Adnoc. Il colosso del petrolio ha presentato un'offerta per la ex controllata di Bayer. In totale, la società con sede ad Abu Dhabi è disposta a sborsare circa 15 miliardi di euro per l'azienda quotata in Borsa.

Dopo numerosi round di trattative e indagini, la compagnia petrolifera Adnoc di Abu Dhabi ha ora ufficialmente acquisito lo specialista della plastica Covestro. La ex controllata di Bayer viene valutata a 14,7 miliardi di euro, inclusi i debiti. Adnoc offre 62 euro per azione. Il prezzo è stato reso noto prima della revisione del libro.

Al completamento dell'operazione, Adnoc sottoscriverà un aumento di capitale di Covestro del valore di circa 1,17 miliardi di euro, secondo l'annuncio dell'acquirente. Adnoc agirà come un "alleato affidabile, a lungo termine e degno di fiducia" per Covestro. Covestro ha dichiarato di appoggiare e sostenere la proposta di takeover. Adnoc corteggiava l'azienda quotata nell'indice DAX tedesco sin dallo scorso estate. Covestro ha annunciato l'avvio di trattative concrete alla fine di giugno.

Alla fine del 2015, Bayer ha quotato la sua ex divisione dei materiali Material Science in Borsa con il nome Covestro. L'azienda è uno dei più grandi produttori di materiali polimerici al mondo, utilizzati in vari settori. Questi materiali sono un componente essenziale nella produzione di vernici, adesivi e plastica, tra gli altri prodotti. Si trovano nei materassi, nei sedili delle auto e nell'isolamento e nelle pale eoliche dei turbine eoliche.

Covestro ha generato 3,7 miliardi di euro nel secondo trimestre - leggermente inferiore all'anno precedente. Tuttavia, il risultato operativo (EBITDA) è diminuito di circa il 17% a 320 milioni di euro. L'azienda gestisce circa 50 siti di produzione in tutto il mondo e impiega circa 18.000 persone, di cui circa 7.000 in Germania.

Fondata nel 1971, la compagnia Adnoc è un importante produttore di petrolio e gas. La società sovrintende anche a una rete di raffinerie di petrolio e si è avventurata in attività di trading e vendita. In tempi recenti, l'azienda ha cercato di entrare nel settore della produzione chimica come nuova fonte di reddito con risultati variabili.

