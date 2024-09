- Adeyemi ottiene un ruolo di tre e accetta un contratto di allenatore.

Dopo l'ultima celebrazione del gol Under 21, Karim Adeyemi ha stretto un accordo insolito con l'allenatore Antonio Di Salvo. "Ho suggerito di segnare un altro gol, poi mi avresti sostituito", ha detto il 22enne, ansioso di completare il suo hat-trick dopo la sua doppietta nella prima metà. Il calciatore del Borussia Dortmund è riuscito a realizzare il suo obiettivo. "L'allenatore ha dato il suo consenso e mi ha lasciato provare. Sono estremamente felice e grato per questa opportunità."

Dopo una vittoria per 5-1 contro Israele, la squadra Under 21 tedesca ha battuto l'Estonia per 10-1 martedì sera a Tallinn. La precedente vittoria più ampia della squadra era stata un 11-0 contro San Marino nel novembre 2009. "La squadra era determinata a segnare gol su gol. È un segno positivo", ha commentato l'allenatore, ridendo dell'accordo con Adeyemi. "Per fortuna, ha segnato al 61', permettendomi di fare una sostituzione rapida."

La Germania potrebbe aggiudicarsi la vittoria del gruppo in ottobre

Sulla strada per il Campionato Europeo in Slovacchia l'estate prossima, la Germania può aggiudicarsi la vittoria del gruppo con una vittoria l'11 ottobre contro la Bulgaria o un pareggio il 15 ottobre in Polonia. Se la Germania dovesse perdere inaspettatamente la vittoria del gruppo, avrebbe comunque buone possibilità di qualificarsi come uno dei migliori tre secondi classificati, garantendosi l'accesso diretto all'UEM. Altrimenti, ci sarebbe uno spareggio.

Adeyemi impressiona ancora

Adeyemi era stato al centro delle discussioni prima della partita. Dopo aver lasciato la squadra Under 21 nel novembre 2023 a causa della non convocazione da parte del selezionatore della nazionale Julian Nagelsmann, Adeyemi ha deciso di allenarsi con il Borussia Dortmund invece. "Sapevo esattamente cosa stavo facendo, era una decisione personale", ha spiegato Adeyemi, che aveva ricevuto critiche dal presidente della DFB Bernd Neuendorf.

Dopo una discussione con Di Salvo, tutte le incomprensioni sono state risolte. La determinazione e le eccezionali prestazioni di Adeyemi sia in campo che fuori hanno confermato le sue ambizioni. Il selezionatore della nazionale Under 21 era felice di vedere Adeyemi tornare in squadra con tale convinzione. "L'atmosfera intorno al suo ritorno è stata armoniosa", ha dichiarato.

Di Salvo non si preoccupa

Il trionfale ritorno di Adeyemi al Borussia Dortmund, finalista della Champions League, attende. "In definitiva, deve alzare il suo livello di gioco nel club", ha detto Di Salvo, senza preoccuparsi della situazione in cui Adeyemi potrebbe giocare per Nagelsmann invece che per lui. "Nagelsmann tirerà fuori il meglio di lui", ha aggiunto Di Salvo.

Contro gli Estoni schiacciati, Nick Woltemade dello Stuttgart ha segnato una doppietta, con Nicolo Tresoldi del Hannover 96, il capitano Eric Martel del 1. FC Köln, Max Rosenfelder dello SC Freiburg, Tim Lemperle di Colonia e Ansgar Knauff del Frankfurt che hanno segnato gli altri gol della Germania. "Possiamo goderci questa vittoria per il momento, apprezzando i gol che abbiamo segnato", ha detto Di Salvo. Contro la Bulgaria, vogliono "chiudere definitivamente la questione", ha dichiarato l'allenatore della nazionale Under 21.

