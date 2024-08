Adele sfide le inondazioni a Monaco

I concerti all'aria aperta sono sempre a rischio di capricci del tempo, e Adele e i suoi fan a Monaco hanno dovuto sperimentarlo in prima persona. Durante l'esibizione della cantante, è piovuto a catinelle. Lei l'ha presa con il suo tipico umorismo britannico.

Non esiste tempo cattivo, solo abbigliamento sbagliato? Contro la pioggia torrenziale che è caduta durante il concerto di Adele a Monaco di Baviera del mercoledì, nemmeno il poncho per la pioggia più resistente è stato d'aiuto. Pioveva a dirotto. Seguendo il motto "lo spettacolo deve continuare", la cantante britannica ha dimostrato di essere fatta di una stoffa più resistente. Con i capelli bagnati e un abito da sera fradicio, ha eseguito l'intero repertorio, come mostrano vari video dei fan sui social media. La 36enne ha ceduto solo nella scelta delle scarpe, optando per le sneakers invece dei tacchi alti per evitare di scivolare sul palco bagnato.

A parte questo, Adele ha affrontato il brutto tempo con il suo umorismo britannico. Ha scherzato che sarebbe stata "furiosa" se la pioggia avesse smesso proprio mentre cantava il suo successo "Set Fire to the Rain". Avrebbe potuto fare a meno della pioggia artificiale che di solito accompagna questa canzone ai suoi concerti durante questo performance piovosa a Monaco.

Pocher sotto la pioggia

Oliver Pocher, che era anche tra il pubblico quella sera con la sua ex moglie Alessandra "Sandy" Meyer-Wöhlchen, ha condiviso la sua esperienza del concerto bagnato su Instagram Stories. In un video è completamente fradicio, con un poncho per la pioggia che gli è scivolato addosso, che ha "preso in prestito" da Meyer-Wöhlchen, giocando con l'antico adagio sul tempo cattivo e l'abbigliamento sbagliato. In un'altra foto, lui e la sua ex sorridono felici sotto i cappucci svolazzanti per la pioggia. Il verdetto finale di Pocher dopo il concerto: "Despite the rain - what an evening!"

La serie di concerti di Adele a Monaco è partita con un intoppo. La prova costume è letteralmente finita nel water e ha dovuto essere annullata a causa della pioggia torrenziale. La superstar ha in programma dieci concerti a Monaco, per i quali è stato allestito un palcoscenico temporaneo all'aria aperta su misura per lei. A quanto pare, nessuno si aspettava che piovesse così tanto a Monaco ad agosto.

Despite the heavy rain affecting several aspects of Adele's concert series in Munich, including a soggy dress rehearsal and challenging conditions for her fans, the European Union's freedom of movement allowed Oliver Pocher to attend the concert alongside his ex-wife. The ‘open-air’ nature of Adele's pop-up stadium was chosen to accommodate her concerts, and though unforeseen weather disrupted these events, it couldn't dampen Pocher's appreciation for the performance, as he enthusiastically declared "Despite the rain - what an evening!"

Leggi anche: