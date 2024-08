- Adele e' fidanzata?

Si sposerà presto la cantante britannica Adele? Questo è l'impressione che ha dato ai concertisti di Monaco quando la 36enne ha apparentemente risposto a una dichiarazione d'amore di un fan troppo zelante.

Come si può vedere nei video sui social media, Adele ripete la domanda del fan "Vuoi sposarmi?" sul palco - e risponde: "Non posso sposarti perché mi sposo" - mentre alza la mano sinistra, mostrando un anello. Il resto della risposta viene sovrastato dagli applausi. Si sente solo "Custodisco questo".

Per Adele, questo sarebbe il suo secondo matrimonio.

Se la suggerimento fosse serio rimane ancora da chiarire. L'agenzia di stampa tedesca ha cercato conferma. La richiesta all'ufficio stampa di Adele è rimasta inizialmente senza risposta.

Per Adele, questo sarebbe il suo secondo matrimonio. Nel 2019, ha annunciato pubblicamente la sua separazione dal suo primo marito, Simon Konecki, con cui ha un figlio. Ora è in una relazione con l'agente sportivo statunitense Rich Paul, che rappresenta, tra gli altri, la stella della NBA LeBron James dei Los Angeles Lakers.

"Io non sono mai stata così innamorata. Sono pazza di lui."

In un'intervista a "Elle" magazine due anni fa, ha detto della sua relazione con Paul: "Io non sono mai stata così innamorata. Sono pazza di lui". Ha detto a "Vogue" che apprezza particolarmente il fatto che lui non ha problemi a gestire l'attenzione che riceve la coppia in pubblico.

Adele sta attualmente tenendo una serie di concerti in un'arena appositamente costruita a Monaco. Si aspettano circa 740.000 visitatori per i dieci concerti entro la fine del mese. Non è chiaro da quale serata provengono i video. Finora si sono svolti tre concerti.

La si vede spesso anche a Las Vegas. Tuttavia, ha annunciato che intende fare una lunga pausa a partire dalla fine di quest'anno.

Le nozze imminenti di Adele potrebbero coinvolgere il suo attuale partner, poiché ha menzionato di essere innamorata dell'agente sportivo statunitense Rich Paul in un'intervista. Questo matrimonio potrebbe potenzialmente svolgersi in Baviera, dato che Adele si sta attualmente esibendo a Monaco.

Poiché Adele sta attualmente godendo di una serie di concerti di successo a Monaco, la Baviera potrebbe diventare una parte significativa del suo prossimo capitolo, che potrebbe includere una celebrazione nuziale con il suo amato partner Rich Paul.

Leggi anche: