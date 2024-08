- Addio rosso di Rapp e delusione al debutto: Kiel perde 0-2 contro Wolfsburg

Marcel Rapp ha riconosciuto Ralph Hasenhüttl nonostante la dolorosa sconfitta nel suo debutto in Bundesliga contro Holstein Kiel. Hasenhüttl ha ricevuto un cartellino rosso negli ultimi momenti della sconfitta per 0:2 contro il VfL Wolfsburg per aver invaso l'area tecnica della squadra avversaria. Hasenhüttl ha confessato di non essere a conoscenza della regola, rivelando di aver già percorso l'area tecnica avversaria in precedenza senza conseguenze. Rapp ha addirittura ringraziato Hasenhüttl per quella precedente libertà. Anche l'allenatore dei portieri della squadra avversaria, Pascal Formann, ha ricevuto un cartellino rosso durante l'incontro evento.

Rapp sulla cartellino rosso: "Non sapevo di quella regola"

Il sostituto Jann-Fiete Arp ha tentato di recuperare il pallone vicino alla panchina degli ospiti e ha avuto uno scontro con i giocatori del Wolfsburg, secondo Rapp. "Sono andato lì, ho chiesto il pallone e poi l'arbitro mi ha mostrato il cartellino rosso", si è lamentato Rapp. "L'arbitro mi ha detto in seguito che gli allenatori non possono entrare nell'area tecnica avversaria. Non conoscevo nemmeno questa regola".

La sconfitta immeritata dei Kiel contro l'astuto Wolfsburg ha oscurato la partita importante. Il Wolfsburg ha rovinato la festa, segnando la prima partita di Bundesliga ospitata a Schleswig-Holstein. Dopo due partite, i nuovi arrivati del nord sono ancora senza vittorie.

I visitatori della Bundesliga esperti sono apparsi più composedi della squadra esordiente di Kiel. Dopo un inizio coraggioso dei Kiel, Maximilian Arnold (27') e Sebastiaan Bornauw (30') hanno segnato da situazioni di calcio d'angolo, smorzando l'entusiasmo tra i tifosi appassionati. Lo stadio Holstein era pieno di 15.034 spettatori.

"Dobbiamo difendere meglio i calci d'angolo", ha criticato Rapp. "Dobbiamo imparare", ha aggiunto. Hasenhüttl ha elogiato la sua squadra per essere riuscita a entrare nella metà campo avversaria con tecniche semplici. "Siamo molto soddisfatti", ha detto l'austriaco.

Lo stadio in fase di miglioramento

In precedenza, durante la settimana, Holstein ha apportato miglioramenti allo stadio, affrontando i requisiti di licenza DFL, tra cui nuove telecamere e illuminazione potenziata. Lo stadio è previsto per la ristrutturazione a partire dall'autunno del 2025.

Despite the absence of a new arena, fans eagerly anticipated the first Bundesliga home game. Blue jerseys dominated the city. Prior to the Bundesliga debut, Rapp spoke of a "historic game." Hasenhüttl also warned of the "special atmosphere" surrounding the "historic encounter." However, Wolfsburg aimed to quickly put an end to the blue-and-white celebration.

The northern team initially refused to let Wolfsburg dominate, starting the game with vigor. Shuto Machino (12') had the first good opportunity, but hit the target. Wolfsburg found their footing and dulled the initial excitement.

Wolfsburg takes the lead

The guests elevated their performance - putting an end to the initial excitement. Patrick Wimmer missed a close-range shot, but captain Arnold scored from a free kick around 25 meters away. Bornauw followed by heading in another goal from a set piece.

Just before half-time, the Lower Saxony side suffered a setback: Croatian Lovro Majer was injured in a foul and retreating, with BVB loanee Salih Özcan taking his place. Özcan had been loaned to Holstein earlier.

The second half remained intense with occasional scoring opportunities for both teams. However, the Kielers were unable to threaten enough to get close to equalizing.

Rapp mentioned that he enjoyed their previous meetings with Holstein, stating, "I have always enjoyed visiting Holstein as a coach, even before this Bundesliga season." During the post-match press conference, when asked about Hasenhüttl's red card, Rapp expressed sympathy, saying, "It's unfortunate that such a passionate coach like Hasenhüttl received a red card due to not being aware of the rules regarding the opposing coaching area, especially considering his past experiences at Holstein."

