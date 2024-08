- Addio, Londra: Taylor Swift annuncia l'addio al tour europeo

Taylor Swift (34 anni) dice addio all'Europa, almeno per il momento. La popolare musicista americana ha concluso il suo ultimo concerto a Londra nello stadio di Wembley ieri sera, intrattenendo circa 90.000 spettatori. Presto partirà per il tour negli Stati Uniti e in Canada quest'autunno. Durante il suo "Eras" tour, ha presentato brani dal suo intero repertorio, inclusa la Germania.

Swift ha pubblicato un video musicale per "I Can Do It With A Broken Heart" durante la notte, offrendo ai fan un assaggio della serie di concerti.

I fan si aspettavano un annuncio

Alcuni fan si aspettavano che annunciasse una nuova versione del suo album del 2017 "Reputation", uno degli album di cui non detiene completamente i diritti. Swift ha recentemente rinciso diversi dei suoi album precedenti con la dicitura "Taylor's Version". "Speriamo davvero che lo faccia", ha detto una ragazza a Londra.

I momenti straordinari di Swift a Londra

Questa volta Swift ha invitato Florence Welch del gruppo britannico Florence and the Machine e il musicista Jack Antonoff, con cui collabora e che è suo amico, come ospiti a sorpresa. Ha anche eseguito per la prima volta dal vivo "So Long, London" al piano. In precedenza, alcuni concerti a Vienna erano stati cancellati a causa di un allarme sicurezza, ma Swift ha evitato di parlarne.

Migliaia di fan hanno acclamato Swift durante il concerto di tre ore e mezzo. I "Swifties" sono stati avvistati in città durante il giorno con cappelli da cowboy, abiti scintillanti o braccialetti dell'amicizia. Quando le è stato chiesto cosa rende i concerti di Swift così affascinanti, una donna ha detto: "Sembra che ci sia solo lei e te. Come se non ci fosse nessun altro".

