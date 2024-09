Addio all'eredità del patrimonio russo: l'Ucraina cerca di rinominare le monete

Ucraina intende separarsi ulteriormente dalla Russia rinominando le sue monete minori. Al posto di "Kopiyka", dovrebbero essere chiamate "Shah" in futuro, come annunciato dalla banca centrale di Kyiv. Dopo aver indagato sulla storia della valuta ucraina, il capo della banca centrale Andriy Pyshnyi ha concluso che il nome "Kopiyka" rappresenta l'occupazione di Mosca. Il termine "Kopeyka" viene anche utilizzato in Russia per l'unità monetaria più piccola, ma a causa del rublo debole e del suo valore trascurabile, i Kopeks hanno poca importanza in Russia. La Banca Nazionale ha già preparato proposte per gli aggiustamenti legislativi necessari. Non ci sono piani per sostituire le monete esistenti in circolazione; invece, continueranno a convivere.

Mentre i progressi a Kursk rallentano, le forze russe diventano sempre più attive a Pokrovsk. Questa città ucraina serve come punto critico in quanto si trova sulla "ultima linea fortificata significativa e ben stabilita". Secondo l'esperto militare Gustav Gressel, la tolleranza degli ucraini per gli errori sta diminuendo costantemente.

Gli alleati dell'Ucraina si aspettano che l'Iran consegni presto missili balistici alla Russia, il che potrebbe scatenare una rapida risposta da parte degli alleati dell'Ucraina, secondo fonti che hanno parlato a Bloomberg. Dal'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina a febbraio 2022, l'Iran ha già fornito alla Russia numerosi droni. Il trasferimento imminente di missili balistici sarebbe uno sviluppo preoccupante nel conflitto, secondo il magazine, citando diverse fonti anonime. Gli individui sconosciuti non hanno fornito una tempistica o la scala delle consegne. Tuttavia, un ufficiale ha suggerito che le consegne potrebbero iniziare a breve. I missili balistici solitamente viaggiano più veloci dei missili cruise o dei droni e possono trasportare carichi più sostanziosi.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato che le truppe russe nella regione di Donetsk non hanno fatto progressi per due giorni. Tuttavia, la situazione a Pokrovsk sul fronte orientale è "difficile", ha detto Zelenskyy, basandosi sui commenti del comandante supremo Oleksandr Syrskyi, riportati dal giornale ucraino Kyiv Independent. Ci sono stati scontri duri intorno a Pokrovsk da mesi, poiché è un importante snodo logistico per le forze ucraine. Le truppe russe hanno recentemente registrato progressi rapidi (vedi voce alle 17:22).

Il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi, si recherà a Kyiv domani. Visiterà anche la centrale nucleare di Zaporizhzhia, che la Russia occupa da oltre due anni e mezzo. La centrale nucleare è stata-target di attacchi e sabotaggi, con Russia e Ucraina che si accusano a vicenda. A metà agosto, gli ispettori hanno segnalato un'escalation della situazione. C'è stata un'esplosione vicino alla zona di sicurezza, che gli esperti dell'AIEA sul posto hanno stimato fosse stata causata da un drone con un dispositivo esplosivo.

Durante la guerra in Ucraina, sono circolate voci sull'uso di diverse armi, tra cui droni lanciafiamme. Ora, è emerso un video che sembra mostrare il loro utilizzo. Il video sembra mostrare un drone lanciafiamme che brucia le posizioni militari russe e una vasta porzione di foresta.

Il nuovo primo ministro olandese, Dick Schoof, ha annunciato un importante pacchetto di aiuti per l'Ucraina. Durante una visita a sorpresa nella città ucraina sudorientale di Zaporizhzhia, ha incontrato il presidente Volodymyr Zelenskyy. Il pacchetto di aiuti vale oltre 200 milioni di euro. È la prima visita di Schoof all'Ucraina da quando ha assunto l'incarico all'inizio di luglio, sostituendo Mark Rutte, che diventerà il prossimo Segretario Generale della NATO a ottobre. "Senza esagerare, i Paesi Bassi hanno giocato un ruolo cruciale nell'aiutare l'Ucraina a salvare molte vite. Le nostre relazioni sono più forti che mai. Stiamo fianco a fianco nella ricerca di una pace giusta e duratura", ha detto Zelenskyy.

La raffineria PCK di Schwedt rimarrà sotto il controllo federale per il momento. Secondo le informazioni dell'Agenzia telegrafica tedesca, il governo tedesco cerca di estendere l'amministrazione fiduciaria della maggioranza delle azioni della corporation di stato russa Rosneft nella raffineria PCK. L'amministrazione fiduciaria scadrà il 10 settembre. Le azioni sono state sotto amministrazione fiduciaria federale dal settembre 2022. La decisione del governo tedesco di non importare più il petrolio russo a causa dell'invasione russa dell'Ucraina è alla base di questa mossa. La PCK ha iniziato a utilizzare fonti di approvvigionamento alternative all'inizio del 2023. Insieme a Schwedt, altre due strutture sono interessate. Rosneft detiene il 54% delle azioni della raffineria PCK nella Brandeburgo nordorientale.

17:22 La Russia ha ottenuto i maggiori guadagni territoriali daily in Ucraina dal ottobre 2022 - 15 chilometri quadrati al giorno

Il'esercito russo ha registrato progressi significativi ad agosto, secondo le stime basate sui dati del think tank americano Institute for the Study of War (ISW). Nel corso del mese scorso, l'esercito russo ha acquisito il controllo di 477 chilometri quadrati in Ucraina, il più grande guadagno territoriale della Russia dal ottobre 2022, che si traduce in più di 15 chilometri quadrati al giorno ad agosto. Le forze russe hanno incontrato il maggior successo nella regione orientale ucraina di Donetsk. Alla fine di ieri, l'esercito russo si trovava a soli 7 chilometri dalla città strategicamente cruciale di Pokrovsk.

16:56 Putin in Mongolia Visit - Meeting with Mongolian Pres. Il Presidente russo Vladimir Putin ha effettuato una visita in Mongolia. Martedì, Putin incontrerà il Presidente mongolo Uchnaagiin Khürelsük. I due leader parteciperanno a una cerimonia per celebrare la vittoria delle truppe sovietiche e mongole contro l'esercito giapponese nel 1939. Gli scontri hanno comportato la perdita di migliaia di vite. Per Putin, si tratta della prima visita in un paese membro della Corte Penale Internazionale (CPI) da quando la corte ha emesso un mandato di arresto nei suoi confronti quasi 18 mesi fa, a causa di presunti crimini di guerra in Ucraina. L'Ucraina sta chiedendo alla Mongolia di arrestare Putin e consegnarlo alla corte dell'Aia. Lo scorso fine settimana, un portavoce del Cremlino ha commentato che il Kremlin non è preoccupato per l'arresto di Putin in Mongolia.

16:40 Presunti casi di corruzione nell'esercito russo - Mumindzhanov sotto inchiesta Il Comitato Investigativo della Russia ha avviato indagini su un altro alto ufficiale militare, il generale Valery Mumindzhanov, accusato di aver accettato tangenti su larga scala. Questo reato è punibile con fino a 15 anni di carcere in Russia. Mumindzhanov ricopre il ruolo di vicecomandante per la logistica nel distretto militare di Leningrado e in precedenza ha lavorato nel ministero della difesa. Le indagini riportano che Mumindzhanov ha richiesto e ricevuto oltre 20 milioni di rubli (circa 202.000 euro) in cambio dell'approvazione dei contratti di fornitura di uniformi. Da aprile, più di dieci ufficiali militari in Russia, compresi generali e funzionari di alto livello del ministero della difesa, sono stati oggetto di indagini da parte delle autorità per accuse di corruzione o frode. Alcuni critici sospettano una campagna di epurazione.

16:25 Zelensky sull'operazione Kursk - "Procede come previsto" Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato che l'operazione nella regione russa di Kursk sta procedendo come previsto. Zelensky ha condiviso la sua dichiarazione durante una visita a Zaporizhzhia, secondo un corrispondente dell'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform. "L'operazione Kursk sta raggiungendo i suoi obiettivi e sta procedendo come previsto", ha detto Zelensky. "Tuttavia, riteniamo che l'operazione Kursk potrebbe anche avere un impatto su attacchi russi più intensi a Pokrovsk e Torez", ha aggiunto il presidente ucraino. Attualmente, le brigate russe più potenti sono concentrate in questi fronti.

15:52 Incendi minacciano villaggi nell'occupata Luhansk - Nessun pompiere in vista? Gli abitanti della regione occupata di Luhansk si trovano ad affrontare due minacce: la guerra e gli incendi boschivi. I social media sono inondati di lamentele per la mancanza di pompieri per spegnere gli incendi.

15:16 L'Ucraina riceve il sistema Patriot dalla Romania - Il parlamento approva il trasferimento Il parlamento rumeno ha dato il via libera al trasferimento di un sistema di difesa aerea Patriot all'Ucraina. La legge passerà ora al voto finale, come riportato da Reuters. A giugno, Bucarest ha concordato di donare uno dei suoi due sistemi Patriot operativi all'Ucraina, a condizione che i suoi alleati sostituiscano il sistema che viene ceduto.

14:53 Mobilitazione in Ucraina - Richiesta di riduzione del limite di età a 50 È stata avviata una petizione che chiede al Presidente ucraino Volodymyr Zelensky di abbassare il limite di età per la mobilitazione a 50 anni. Finora sono state raccolte oltre 25.000 firme, come riportato dal quotidiano ucraino "Kyiv Independent". Secondo la legge ucraina, una petizione elettronica al presidente richiede almeno 25.000 firme in tre mesi per essere presa in considerazione. Restano ancora 34 giorni per raccogliere firme.

14:34 Undici feriti nella regione russa di Belgorod - Attacchi ucraini dati come colpevoli Undici persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite negli attacchi ucraini nella regione russa di Belgorod e nella sua capitale, secondo Vyacheslav Gladkov, governatore della regione di Belgorod, tramite Telegram. È stato distrutto anche un asilo. Le autorità locali hanno chiuso diverse scuole e asili nella regione per una settimana a seguito degli attacchi. Il 2 settembre è tradizionalmente il primo giorno di scuola dopo le vacanze estive in alcune regioni dell'Ucraina e della Russia.

14:10 Zelensky: Proiettile russo devasta centro islamico a Kyiv Durante l'attacco con proiettili russi su Kyiv durante le ore tarde di lunedì (vedi voci 05:39, 06:20 e 09:29), una moschea e un centro culturale islamico adiacente hanno subito gravi danni. In un post su X, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che la Russia non ha rispetto per i valori spirituali o umani e non rispetta alcuna religione o credo. "Continua la sua campagna di distruzione contro il popolo ucraino e cerca di distruggere tutte le nostre comunità e persino i luoghi di culto sacri", ha concluso Zelensky. Il leader religioso della comunità locale, Vadym Dashevski, ha comunicato con Reuters che l'attacco alla moschea è stato un atto di vigliaccheria.

13:39 Immagini mostrano uno sciame di droni mostruoso a Mosca e dintorni L'Ucraina ha orchestrato un attacco con droni su larga scala, raggiungendo obiettivi a Mosca e nei dintorni. Un'esplosione viene catturata in video in una raffineria situata a 16 chilometri dal Cremlino. Due altre centrali elettriche hanno subito danni. Secondo i resoconti russi, sono stati intercettati oltre 150 droni ucraini.

12:58 Sikorski: Polonia ha il dovere di abbattere i droni russi in arrivo Il Ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski ritiene che la Polonia sia obbligata ad eliminare i droni russi e altri obiettivi aerei in arrivo dalla Ucraina prima che entrino nello spazio aereo polacco. Sikorski ha espresso questo pensiero al "Financial Times" (FT) britannico, ignorando la posizione ufficiale della NATO riguardo al rischio di escalation nel confrontare direttamente le forze russe. La NATO respinge l'ipotesi di abbattere i droni e i missili russi in Ucraina, così come la richiesta di Kiev di una zona interdetta ai voli sul paese. Sikorski ha informato il FT: "Se gli oggetti aerei ostili si avvicinano al nostro spazio aereo, questo rappresenterebbe un atto di legittima difesa. Perché quando hanno già entrato, il rischio di danni da detriti è considerevole."

12:12 Munz: La risposta della Russia ai successi elettorali di AfD e BSW e il possibile più grande attacco con droni sulla Mosca I successi elettorali di AfD e BSW sono un punto di interesse in Russia. Il reporter di ntv Rainer Munz fornisce informazioni sulle risposte di Mosca a questi successi elettorali e riferisce del possibile più grande attacco con droni sulla capitale russa.

11:40 Putin loda la velocità delle conquiste russe Il Presidente russo Vladimir Putin ha elogiato il ritmo con cui le sue truppe stanno occupando nuovi territori nel vicino Ucraina. Ha informato le agenzie di stampa russe che l'offensiva ucraina nella regione di Kursk non è riuscita a fermare l'avanzata delle truppe russe nel Donbass. "Non stiamo parlando di avanzare di 200 o 300 metri", ha detto Putin. "Stiamo parlando di diversi chilometri quadrati. Questo ritmo dell'offensiva nel Donbass non lo vediamo da tempo". Durante il suo viaggio in Mongolia, Putin si è fermato nella repubblica siberiana di Tuva per partecipare a una lezione sulla nuova materia "Conversazioni sulla significato", progettata per avvicinare i bambini alla linea politica del Cremlino.

11:07 Ucraina: neutralizzati 22 missili e 20 droni L'aeronautica ucraina riferisce di aver neutralizzato 22 dei 35 missili e distrutto 20 dei 23 droni d'attacco russi. Sono stati neutralizzati 9 missili balistici e 13 missili cruise su Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaiv e Zaporizhzhia.

10:36 Video mostra l'attacco missilistico russo su Kharkiv La Russia ha bombardato Kharkiv con missili per diversi giorni. Secondo i resoconti ucraini, domenica sono stati lanciati 10 missili verso la città, colpendo un centro commerciale e di intrattenimento e ferendo diverse persone.

10:01 Numero di feriti aumenta a Sumy dopo l'attacco russo Il numero di feriti è aumentato dopo l'attacco missilistico russo sulla città di Sumy nel nord-est dell'Ucraina. La cifra attuale del Ministero dell'Interno ucraino indica 18 feriti, compresi 6 bambini. Il ministero ha diffuso questa informazione su Telegram. In precedenza (vedi l'entry 03:34), l'amministrazione della città di Sumy ha riferito che almeno 13 civili, compresi 4 bambini, sono rimasti feriti nell'attacco. L'attacco missilistico russo ha colpito un centro per la riabilitazione sociale e psicologica dei bambini e un orfanotrofio a Sumy. La situazione di sicurezza nella regione di Sumy è ulteriormente peggiorata con l'inizio dell'incursione transfrontaliera nella regione russa di Kursk l'6 agosto. Sumy, città di oltre 250.000 abitanti, si trova a circa 350 chilometri a est di Kyiv.

09:29 Ucraina: due feriti a Kyiv per l'attacco aereo russo La Russia ha attaccato Kyiv con missili (vedi gli entry 05:39 e 06:20). Almeno due persone sono state ferite dai detriti caduti, secondo le autorità locali. Sono scoppiati incendi e sono state danneggiate infrastrutture e case. L'allerta aerea nazionale è durata circa due ore, dalle ultime ore di lunedì alle prime ore di martedì.

La maggioranza dei russi sostiene la guerra in Ucraina: rapporto ISW

Secondo l'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW), la maggioranza dei russi continua a sostenere la guerra in Ucraina. Questo nonostante l'incursione dell'Ucraina nella regione di confine russa di Kursk. L'ultimo rapporto dell'ISW, basato sui dati dell'indipendente istituto di sondaggi russo Levada Center, rivela che il sostegno all'operazione militare russa in Ucraina è gradualmente aumentato ad agosto. Attualmente, circa il 78% dei rispondenti sostiene la guerra in Ucraina, in aumento dal 75% di luglio e dal 77% di giugno. La popolazione russa non sembra stancarsi della guerra, dando alle autorità russe la libertà di prolungare la guerra di logoramento contro l'Ucraina, suggeriscono gli analisti dell'ISW.

L'Ucraina condivide i dati sulle perdite russe

Il Comando delle Forze Armate ucraine ha pubblicato nuovi dati sulle perdite subite dal'esercito russo in Ucraina. Secondo questi dati, circa 617.600 soldati russi sono stati uccisi in Ucraina dal 24 febbraio 2022, con una perdita quotidiana di 1.300 soldati nelle ultime 24 ore. Inoltre, sono stati distrutti 9 carri armati, 10 sistemi d'artiglieria, un sistema d'artiglieria pesante e 30 droni nel periodo più recente. Dal'inizio dell'offensiva su larga scala, la Russia ha perso 8.601 carri armati, 17.646 sistemi d'artiglieria, 368 aerei, 328 elicotteri, 28 navi e un sottomarino, secondo i resoconti ucraini. Anche se le stime occidentali indicano perdite più contenute, si ritiene che questi siano dati minimi.

14:15 - Attacco a Kharkiv

Dopo l'attacco aereo russo a Kharkiv, i team di soccorso sono riusciti a estrarre un uomo dalle macerie di un evento crollato. Il superstite ha apparentemente espresso il proprio benessere poco dopo il salvataggio. Più di 40 persone, comprese cinque bambini, sono state apparentemente ferite negli attacchi con razzi russi a Kharkiv. Diversi razzi sono esplosi in un centro commerciale e in un evento intorno all'ora di pranzo di domenica.

Attacchi aerei russi su Kyiv

Kyiv è stata presa di mira da numerosi droni russi, missili da crociera e missili balistici. Sono state segnalate esplosioni e incendi a Kyiv, che hanno spinto molti residenti a cercare riparo nei rifugi antiaerei. Il sindaco Vitali Klitschko ha confermato esplosioni nei distretti di Holosiyivskyi e Solomianskyi. Klitschko ha anche segnalato diversi incendi e il capo dell'amministrazione militare di Kyiv, Serhiy Popko, ha fornito informazioni simili sugli incendi verificatisi nel distretto di Shevchenkivskyi. Una persona è rimasta ferita a Shevchenkivskyi a causa di detriti caduti dal cielo.

Nuovi attacchi aerei russi a Kyiv

Le autorità militari ucraine hanno riferito che Kyiv è stata nuovamente presa di mira dagli attacchi aerei russi. Sono stati segnalati incendi ed esplosioni e sono state chiamate le unità di difesa aerea per rispondere all'attacco. Non c'è ancora un conteggio chiaro dei razzi utilizzati o dei danni causati.

Putin sull'oleodotto del gas russo con la Cina

Il presidente russo Vladimir Putin ritiene che la costruzione di un nuovo oleodotto del gas russo per la Cina stia procedendo secondo i piani. L'oleodotto dovrebbe trasportare 50 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno dalla regione russa di Yamal alla Cina. Lo studio di fattibilità è stato approvato a gennaio 2022 e sono state effettuate le necessarie indagini tecniche, ha detto Putin.

Attacco a un orfanotrofio di Sumy

L'esercito russo ha lanciato attacchi con razzi contro un centro di Sumy per la riabilitazione sociale e psicologica dei bambini e un orfanotrofio, ferendo 13 persone, tra cui due bambini. L'edificio si trova in una zona residenziale, come riferito dall'amministrazione militare locale.

Sondaggio polacco sull'abbattimento dei droni spia russi

Secondo un sondaggio condotto dal "Rzeczpospolita", quasi il 60% dei polacchi favorevoli alle forze militari polacche per distruggere i droni spia russi che entrano nel territorio polacco durante gli attacchi all'Ucraina. Il sondaggio fa riferimento a un oggetto volante non identificato, presumibilmente un drone kamikaze, che è passato sopra la Polonia per più di 30 minuti e poi è scomparso il 26 agosto. Il generale di brigata polacco Tomasz Drewniak ha suggerito che la Russia potrebbe aver intenzionalmente testato il sistema di difesa aerea polacco inviando droni nello spazio aereo polacco.

Un morto nell'attacco con l'artiglieria a Belgorod

Il governatore Vyacheslav Gladkov della regione russa di Belgorod ha riferito un morto e tre feriti a causa del fuoco dell'artiglieria ucraina nel villaggio di Shagarovka. Almeno un altro villaggio è stato bombardato dalle forze ucraine.

Intercettazione russa dei droni ucraini

La Russia ha affermato di aver respinto attacchi significativi dei droni ucraini su Mosca e quattordici altre regioni, intercettando un totale di 158 oggetti volanti. Dieci droni sono stati apparentemente lanciati verso Mosca, secondo il ministero della difesa russo.

22:24 - Attacchi aerei russi intensificati a Kharkiv, il bilancio delle vittime sale a 47

Il bilancio delle vittime a Kharkiv a seguito degli attacchi aerei russi è salito a 47, con 7 civili feriti, come riferito dai servizi di emergenza ucraini via Telegram. Numerose strutture civili, tra cui un centro commerciale, hanno mostrato segni di danni nelle foto dell'agenzia di stampa.

21:52 - Incidente mortale di un elicottero ucraino durante un volo di addestramento - i piloti perdono la vita

Due vite sono state perse quando un elicottero ucraino è entrato in collisione durante un volo di addestramento all'Università Nazionale dell'Aviazione dell'Esercito dell'Aria di Ivan Kozhedub a Kharkiv. L'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform ha riferito che l'incidente ha coinvolto un elicottero Mi-2 durante un'esercitazione di addestramento. La pagina Facebook dell'università ha espresso le sue condoglianze, riconoscendo una perdita irrimediabile: l'equipaggio di due persone se n'è andato. Gli investigatori, gli esperti e gli ufficiali del ministero della difesa sono attualmente



