- Addio alle offerte: finale di Fabian Klos a Bielefeld

Al Arminia Bielefeld, Fabian Klos ha acquisito uno status leggendario e ora, come capitano onorario e primatista di reti e presenze del club, si sta preparando a dire addio con una partita di commiato nella regione dell'Ostwestfalen. La squadra ha annunciato lunedì che Klos giocherà allo Schuco Arena il 12 ottobre, segnando il suo "ultimo giro di campo", mentre celebra la sua carriera con i suoi ex-compagni di squadra sul suo terreno di casa.

"Ho accumulato numerosi ricordi, provato una vasta gamma di emozioni e festeggiato vittorie negli ultimi 13 anni", ha condiviso il 36enne, che ha indossato i suoi scarpini per Arminia in 461 partite ufficiali dal 2011 al 2024, segnando 180 gol. Klos ha annunciato il suo ritiro quest'estate.

Nonostante l'annuncio del ritiro, Fabian Klos è ansioso di tornare nella regione di Bielefeld per l'ultima volta, mentre giocherà in una partita di commiato allo Schuco Arena il 12 ottobre. Lo storico stadio dove Klos ha segnato molti dei suoi 180 gol come primatista delle reti dell'Arminia Bielefeld diventerà nuovamente il suo terreno di casa per questa occasione speciale.

Leggi anche: