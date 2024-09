Addio alla "cultura dell'accoglienza", la Germania cede alle richieste ultraconservatrici e rafforza i controlli alle frontiere.

Sulla riva di un fiume, un ponte collega due nazioni europee, funge da varco d'accesso dalla Polonia. Una fila di auto serpeggia pazientemente, in attesa dell'autorizzazione per entrare in Germania. Gli agenti di polizia tedeschi, armati di mitragliatrici e vestiti con giubbotti ad alta visibilità, fanno passare i veicoli o fermano quelli che giudicano sospetti.

Tom Knie, un giovane agente di polizia, condivide i suoi pensieri tra un pattuglia e l'altra, spiegando che coloro che non rispettano i criteri di ingresso in Germania o gli standard dell'area Schengen potrebbero essere sottoposti a ulteriori controlli da parte della polizia.

Queste situazioni sono ora la norma alle frontiere terrestri della Germania.

Il 16 settembre, Berlino ha ordinato il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere con il Belgio, l'Olanda, il Lussemburgo, la Francia e la Danimarca.

Questa misura estende i controlli già in vigore alle frontiere con la Polonia, l'Austria, la Repubblica Ceca e la Svizzera, in atto dal mese di ottobre.

La principale ragione di questo ripristino deriva da questioni interne tedesche, tutte interconnesse ma che intensificano la pressione sul cancelliere Olaf Scholz e la sua coalizione di governo. La maggiore sfida proviene dalla crescita dell'estrema destra tedesca.

Tuttavia, questi controlli segnalano anche la fine della generosa politica migratoria della Germania - la "Kultur der Willkommenskultur", o "cultura del benvenuto", iniziata dal predecessore di Scholz, Angela Merkel, nel 2015. Questi controlli sollevano anche domande sulla sostenibilità della zona Schengen.

Terrorismo, migrazione e l'AfD

La presenza notevole dei manifesti del partito Alternative für Deutschland (AfD) lungo la strada per Frankfurt/Oder funge da promemoria della loro posizione sulla sicurezza delle frontiere. Un manifesto recita "NOI VI PROTEGGIAMO!" con un'aquila che sorvola un bidone della spazzatura, che contiene un semaforo (rappresentante il governo della coalizione) e, in modo subdolo, una moschea.

Una serie di attacchi terroristici prima delle elezioni statali cruciali nelle regioni di destra ha posto l'argomento della migrazione sotto i riflettori. Nel giugno, un uomo di 25 anni di origine afghana ha ucciso un poliziotto a Mannheim, seguito da un uomo di 26 anni di origine siriana che ha ucciso tre persone a Solingen alcune settimane dopo. Entrambi gli incidenti sono stati sfruttati dall'AfD.

Tra le figure più divisive del partito, Bjoern Hoecke, ha chiesto "la fine di questo percorso sbagliato di multiculturalismo forzato".

All'inizio di settembre, l'AfD è diventata il primo partito di estrema destra dal periodo nazista a ottenere una vittoria chiara in una elezione statale. Il loro trionfo nella Turingia, uno stato tedesco dell'Est, è stato seguito da un secondo posto molto vicino nella Sassonia.

L'erosione della presa di Scholz

L'AfD ha a lungo fatto campagna su una piattaforma anti-immigrazione. La co-leader dell'AfD, Alice Weidel, ha dichiarato in precedenza che la Germania si era trasformata in un "paese senza frontiere, dove chiunque può entrare senza conseguenze".

Il loro successo, insieme all'aumento della fazione di estrema sinistra, che condivide sentimenti anti-immigrazione, ha eroso il sostegno a Scholz e ha costretto il cancelliere ad agire, in particolare nel campo della migrazione.

Parlando al parlamento tedesco prima delle restrizioni alle frontiere, Scholz ha dichiarato: "Stiamo attuando queste misure nonostante le sfide che poseranno ai nostri vicini...". Ha aggiunto: "Credo che dobbiamo sopportare questo conflitto".

Raphael Bossong, un ricercatore dell'Istituto tedesco di affari internazionali e sicurezza, ha espresso la sua opinione secondo cui soddisfare le richieste dei populisti di destra non si tradurrà in vittorie elettorali. Invece, i partiti principali potrebbero incontrare conseguenze negative quando adottano posizioni simili all'AfD.

È possibile che Scholz e il suo governo affrontino ulteriori problemi questo weekend, con il Brandeburgo che tiene elezioni regionali per scegliere i suoi nuovi leader.

Le previsioni attuali prevedono che l'AfD riceverà il 28,4% dei voti, superando il partito socialdemocratico di Scholz, che è previsto che finisca secondo con il 24,7%.

L'esito potrebbe ulteriormente destabilizzare la coalizione di Scholz e intensificare le richieste di elezioni federali anticipate prima di settembre 2023.

Il declino della Kultur der Willkommenskultur?

La richiesta di controlli alle frontiere più stretti in Germania segnala anche un cambiamento nell'Unione europea dalle politiche di Merkel.

Nel 2015, Merkel ha aperto le frontiere tedesche ai migranti in cerca di rifugio - principalmente siriani a causa della guerra civile del paese. I dati del governo tedesco mostrano che 13,7 milioni di migranti non tedeschi sono arrivati tra il 2015 e il 2023. In confronto, il numero di migranti che entravano in Germania prima del 2015 era solo di 5,8 milioni.

Le azioni intraprese da Merkel sono diventate note come Kultur der Willkommenskultur e hanno stabilito la Germania come leader mondiale nella politica migratoria liberale.

Al momento, Gerald Knaus, consulente per la migrazione del governo Merkel all'epoca, considera che il governo tedesco attuale sta passivamente accettando "una trappola". Si aspetta che la promessa di controllare la migrazione irregolare alle frontiere porti a aspettative irrealistiche di costruire barriere e trasformare i paesi in fortezze.

Secondo Knaus, l'amministrazione attuale si trova di fronte alla necessità di regolare e supervisionare le migrazioni, una richiesta che riconosce come valida dalla destra estremista. Tuttavia, l'amministrazione sembra incapace di implementare una politica efficace in risposta.

Secondo Knaus, la prospettiva di modificare le politiche tedesche comporta un nuovo pericolo.

"Se garantisci di gestire un argomento emotivamente carico come l'immigrazione, ma la tua strategia fallisce, non solo non raggiungerai il tuo obiettivo, ma stabilirai un fallimento che i radicali, pronti ad arrivare a estremi, sfrutteranno con gioia", ha dichiarato Knaus.

I controlli alle frontiere riprendono in Germania non solo le relazioni con i vicini all'interno dell'area Schengen, come il Belgio, la Francia e il Lussemburgo, ma anche su una scala più ampia con il resto dell'Europa. Questo passo viene visto come una partenza dalla politica della Kultur der Willkommenskultur iniziata da Angela Merkel nel 2015.

Nonostante la crescente presenza e influenza di partiti di destra come Alternativa per la Germania (AfD) nella politica europea, Gerald Knaus, consulente per le migrazioni del governo Merkel, esprime preoccupazione per le possibili conseguenze del fallimento nella gestione efficace delle politiche migratorie. Egli avverte che un simile fallimento potrebbe essere sfruttato da gruppi radicali, con il rischio di una pericolosa escalation.

