Addio ai panda allo zoo di Atlanta dopo un lungo soggiorno di un quarto di secolo.

La partenza dei panda dallo Zoo di Atlanta è un'esperienza di emozioni contrastanti. Dal 1999, sono stati un'icona del zoo e della città, con le loro immagini sulle affissioni in tutta Atlanta e la telecamera in diretta dei panda dello zoo che è stata un'opera locale preferita.

I panda sono rari nei zoo americani. Prima dell'arrivo di due orsi a San Diego lo scorso giugno, i panda di Atlanta erano gli unici negli Stati Uniti. Hanno servito come affascinanti ambasciatori della loro specie, attirando milioni di visitatori e educandoli sulle sfide che i panda affrontano nel loro habitat naturale.

Il dottor Sam Rivera, Vicepresidente della salute degli animali allo Zoo di Atlanta, che ha lavorato con i panda sin dal loro arrivo 25 anni fa, riconosce che dire addio sarà difficile. Ma lo scambio di panda tra la Cina e i zoo internazionali, come lo Zoo di Atlanta, è un aspetto vitale per sostenere questa specie in pericolo. Consentendo ai panda di essere studiati in diverse strutture zoologiche, i ricercatori possono condurre ricerche in contesti diversi, acquisendo informazioni che potrebbero essere trascurate nel loro habitat naturale. Inoltre, incoraggia le collaborazioni con istituzioni educative e di ricerca non zoologiche. Le partnership internazionali hanno aiutato i ricercatori a comprendere meglio la biologia, il comportamento e le sfide ambientali dei panda.

Traguardi chiave

Lo Zoo di Atlanta ha celebrato diversi traguardi con i panda negli ultimi 25 anni. Nel 2016, Lun Lun e Yang Yang hanno dato alla luce Ya Lun e Xi Lun, la loro seconda coppia di gemelli - rendendo lo Zoo di Atlanta la prima istituzione degli Stati Uniti ad allevare due coppie di gemelli di panda. Il successo delle nascite attraverso la fecondazione in vitro è stato un punto di forza tra i molti importanti progressi nella riproduzione dei panda allo zoo. Il dottor Rivera dice che lo zoo è orgoglioso dei suoi risultati nella riproduzione e nel monitoraggio della gravidanza dei panda. Altri traguardi degni di nota includono progressi significativi nella comprensione del comportamento materno dei giganti panda e, lavorando insieme ai partner della Georgia Tech, la determinazione che i giganti panda hanno una visione a colori simile ad altri orsi.

Un altro vantaggio dei panda nei zoo fuori dalla Cina è l'accesso che forniscono al pubblico. Vedere i panda da vicino è un'opportunità unica per imparare sull species in via di estinzione mentre si raccolgono fondi cruciali per sostenere la ricerca. Lo Zoo di Atlanta riferisce di aver generato oltre 17 milioni di dollari per la conservazione dei giganti panda in Cina. La maggior parte di questi fondi è stata utilizzata per sostenere otto diverse riserve naturali cinesi.

E sta funzionando. La specie un tempo in pericolo si sta riprendendo. Secondo il Fondo Mondiale per la Natura, c'erano circa mille panda selvatici negli anni '80. Nel 2016, il gigante panda è stato rimosso dall'elenco delle specie in pericolo. Le popolazioni di panda giganti sono aumentate del 17% negli ultimi dieci anni.

Perché i giganti panda sono importanti?

although they are no longer endangered, pandas are still at risk. Zoo Atlanta reports that the total number of giant pandas is still low for maintaining a viable population. The challenges pandas face is primarily due to habitat loss, and currently only 61% of China's panda population is protected by government reserves. Their natural environments are small and fragmented, which prevents them from mixing and breeding, and limits suitable denning areas for mothers. And when pandas struggle, other animals struggle too. Their habitats, the bamboo forests of China, are also home to many other species. Pandas play a crucial role in their environment, spreading seeds over the landscape and contributing to the health and diversity of the forest. By protecting pandas, we help conserve these valuable ecosystems.

"Panda-Palooza"

And if you want to bid farewell to the Zoo Atlanta pandas, the zoo will do so in style with a "Panda-Palooza" event on October 5, 2024. Check out zooatlanta.org for details.

As Zoo Atlanta bids farewell to its pandas this fall, the arrival of new pandas at the San Diego Zoo and the Smithsonian National Zoo marks an ongoing commitment to saving these extraordinary mammals and reminds us of the vital role we play in protecting, not only the giant panda, but all animals, so they can be celebrated for generations to come.

How to help pandas

If you care about the plight of giant pandas, there are ways to help. Supporting reputable charities dedicated to panda conservation is a direct way to contribute. These groups focus on scientific research, education programs, and habitat preservation.

Zoo Atlanta is involved in field conservation programs locally and around the world, including work in Africa, Asia, Central, and South America. They support funding for other established conservation organizations as well as projects, research, and education programs at their zoo.

San Diego Zoo Wildlife Alliance is an international non-profit conservation organization divided into two parts: the San Diego Zoo and the San Diego Zoo Safari Park. They develop sustainable conservation solutions through education, wildlife healthcare, and science.

The World Wildlife Fund (WWF) has been involved in giant panda conservation for decades, working on habitat preservation and policy advocacy.

Pandas International is an organization specifically focused on the preservation and propagation of the giant panda, supporting breeding centers and research in China.

You can also make an impact by visiting other reputable zoos and supporting their research, and by spreading the word about conservation. Sharing information, supporting panda-focused initiatives, and being a steward of the environment all help the cause.

