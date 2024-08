Adattarsi all'Apple Vision Pro diventa un'esperienza familiare.

La Vision Pro, sviluppata da Apple, è un pezzo di tecnologia rivoluzionario che supera i concorrenti di lungo corso nel suo campo. Usarla è un'esperienza esaltante e ci si adatta rapidamente alle sue funzionalità. Tuttavia, per ora, rimane un piacere solitario.

In Germania, la Vision Pro è disponibile da circa due mesi. È stata condotta una recensione per valutarne le capacità e, come gli altri, ntv.de è stato inizialmente affascinato da questa tecnologia innovativa. Tuttavia, remains to be seen how long this fascination will last. ntv.de ha utilizzato la Vision Pro quasi quotidianamente per circa quattro settimane per determinare se gli occhiali da computer di Apple, che costano circa 4000 euro, siano adatti anche all'uso quotidiano.

Indulgenza visiva

L'entusiasmo per le capacità visive della Vision Pro persiste dopo un mese. La qualità dell'immagine 4K davanti ai tuoi occhi è eccezionalmente buona. Questo è particolarmente evidente quando si utilizzano gli occhiali come home cinema e si espande uno schermo virtuale ampio. Varie applicazioni lo supportano, inclusa la visione di contenuti RTL+ sulla Vision Pro.

Il lato più delizioso è quello dei film 3D come Avatar e gli "Ambienti" di Apple. Sono paesaggi in cui ti trovi al centro e puoi esplorare i dintorni. A volte è mozzafiato, spesso bello, a volte incantato, ma non sempre nitido. Guardi anche i film a 180 gradi con la bocca aperta. Anche se non puoi guardare indietro come negli "Ambienti", ti senti comunque come se stessi surfando sull'onda, bilanciandoti su una corda sopra un vasto abisso o tuffandoti tra gli squali.

Dopo un mese, desideri di più, ma noti che la selezione di tali contenuti rimane limitata. Tuttavia, continui a scoprire offerte 3D, in quanto non sono limitate agli occhiali a realtà mista di Apple, ma funzionano anche su altri occhiali VR. ntv.de ha anche visto esempi che le trasmissioni sportive immersive potrebbero essere una tendenza significativa.

È anche possibile registrare video per la Vision Pro utilizzando un iPhone 15 Pro (Max). Appaiono buoni finché si evitano movimenti rapidi. I video registrati utilizzando gli occhiali stessi sono più fluidi. Tuttavia, c'è ancora margine di miglioramento in entrambi i casi.

Controllo eccezionale

In termini di immersione, Apple eccelle. Questo viene ottenuto grazie alla qualità dell'immagine davanti a te e all'ottimo (3D) suono dalle cuffie integrate nelle tempie sinistra e destra. Renderanno l'illusione quasi perfetta.

È anche fantastico che tu possa regolare continuamente il livello di immersione utilizzando la corona digitale in cima. Ciò significa che puoi bloccare completamente la tua surroundings o farle entrare quanto vuoi. E qui c'è l'aspetto accattivante della Vision Pro che è tipicamente degno di Apple.

Chiunque creda che i controlli degli occhiali siano complicati si sbaglia. Li padroneggerai in pochi minuti e dopo quelques heures, controllerai il dispositivo come un professionista. A parte la corona, c'è solo un altro pulsante, principalmente per scattare foto e video.

Altrimenti, selezioni con gli occhi, batti, trascini o ingrandisci con il pollice e l'indice. Le tue mani possono riposare comodamente sulle tue gambe, poiché le telecamere integrate le tracciano anche lì. Puoi anche utilizzare le dita in varie app compatibili per disegnare, ruotare corpi 3D, ecc.

Il sistema operativo visionOS e l'interfaccia utente sono sufficienti, ma mancano del "fattore wow". Non puoi personalizzarlo o creare neanche le cartelle. Ma per ora, questo è sufficiente.

Precisione sufficiente per la digitazione

La natura del controllo potrebbe essere svantaggiosa, se non fosse per la sua performance impeccabile. Ma Apple ha raggiunto un'accuratezza notevole qui. E per digitare testi più lunghi, c'è una tastiera virtuale che può essere mossa come le finestre aperte alla distanza desiderata. Si può vedere le proprie mani abbastanza chiaramente per scrivere senza problemi utilizzando il sistema di ricerca a due dita. Se non si vuole, si può semplicemente collegare una tastiera fisica agli occhiali. Nel test, questo ha funzionato persino con una tastiera antica di un produttore defunto. E infine, c'è Siri, a cui si può dettare un testo o eseguire altre azioni tramite comando vocale.

Parlando di connessione: mentre non è possibile portare persone reali nelle esperienze 3D, puoi connettere un MacBook o un iPad con quattro sguardi e gesti delle dita in pochi secondi e condividere ciò che vedi in 2D. È altrettanto facile utilizzare la Vision Pro come display del Mac. Se si imposta l'immersione al valore più basso, è persino possibile digitare sulla tastiera del computer - se si può farlo senza guardare.

Vedere attraverso gli occhi di qualcuno, piccolo!

Non puoi vedere letteralmente attraverso gli occhiali; questo accade attraverso le sue telecamere. Tuttavia, gli altri potrebbero percepirti come se stessi guardando loro. La Vision Pro visualizza gli occhi filmati all'esterno quando rileva che stai essendo guardato. Questo può essere un po' inquietante, però.

È simile quando si utilizza il tuo avatar per le chat FaceTime, che scansioni con le telecamere della Vision Pro tenendo gli occhiali davanti al tuo viso. I gesti vengono catturati sorprendentemente bene, soprattutto i movimenti della bocca, ma sembri un po' spettrale.

Potenziale cooperativo straordinario

È divertente partecipare alle chat FaceTime con altri utenti della Vision Pro. Non solo perché non ti senti a disagio quando altri utenti appaiono anche come avatar estremamente realistici, ma anche perché puoi riunirti in stanze virtuali o discutere e collaborare su progetti condivisi. È persino possibile "toccare" e modificare gli oggetti condivisi.

Questo potrebbe potenzialmente essere il futuro dei dispositivi come la Vision Pro e la tecnologia simile. Tuttavia, al momento, non è ampiamente accessibile o comunemente utilizzato. Poiché non molte persone hanno una Vision Pro e quelle che ce l'hanno non sono necessariamente nel tuo cerchio, è un peccato che non possiamo sperimentare appieno le capacità di collaborazione virtuale come mostrato nella sessione di prova di ntv.de.

Trasformare uno spazio di lavoro con la Vision Pro è fattibile, grazie alla sua capacità di separare diverse schermate che mostrano software differenti in una stanza. Gestire i compiti non è mai stato così semplice ed efficiente! Purtroppo, non è ancora possibile salvare le impostazioni di lavoro.

I giocatori apprezzeranno la Vision Pro, soprattutto con i giochi in 3D. È possibile collegare, ad esempio, un controller PlayStation. Anche se la selezione non è ancora ampia, i giochi eccezionali che consentono di fare il DJ virtuale, come l'app mix genius, sono ancora piuttosto rari.

Durabile ma Pesante

Sebbene si prevedano contenuti aggiuntivi e applicazioni superiori con il tempo, il principale svantaggio della Vision Pro è il suo peso di 650 grammi. All'inizio sembra comodo, ma dopo circa mezz'ora inizia a premere, lasciando impronte sul viso. L'utilizzo della versione a doppio banda avanzato invece di quella di base rende la Vision Pro più comoda per periodi di utilizzo prolungato.

La durata della batteria esterna non è stata un problema. Raggiunge circa due ore e mezzo da sola e può essere caricata durante l'uso - ad esempio, utilizzando una power bank in movimento.

Sommario

La Apple Vision Pro è un computer da occhiali estremamente potente che supera i suoi predecessori in numerosi aspetti. Il suo meccanismo di controllo è straordinario e visivamente e auditivamente mozzafiato. Nonostante alcune applicazioni affascinanti che suggeriscono il suo pieno potenziale, la scarsità di app e contenuti limita la sua giustificazione per il suo prezzo di almeno 4.000 Euro.

Tuttavia, il suo principale ostacolo è probabilmente la scarsità di questi dispositivi. Data la sua capacità di rivoluzionare la collaborazione creativa e produttiva nel mondo virtuale, il futuro è nelle sue mani e si può solo sognare le infinite possibilità che potrebbe sbloccare.

