Adattamenti al tempo Assistenza fornita dai vigili del fuoco

Gli incendi boschivi che devastano il Portogallo stanno trovando un po' di sollievo grazie a un cambiamento delle condizioni meteorologiche. Venti in diminuzione e umidità aumentata potrebbero aiutare i pompieri a gestire questi inferni, come suggerito dalla TV di stato RTP.

Sono previsti anche rovesci di pioggia che potrebbero offrire ulteriore aiuto nella lotta contro gli incendi, ma che potrebbero anche causare frane sul terreno bruciato, ha avvertito l'agenzia di stampa statale Lusa.

Molti incendi, soprattutto nelle regioni centrali e settentrionali del Portogallo, sono stati completamente spenti o sono ora sotto controllo, come nella città di Nelas, ha riferito Lusa. L'estensione del territorio devastato quest'anno, di circa 140.000 ettari (1.400 chilometri quadrati), è la più grande degli ultimi sette anni.

Al momento, sono state registrate dieci vittime, alcune delle quali sono morte mentre combattevano le fiamme e altre per attacchi di cuore causati dall'ansia e dallo stress, ha riferito Lusa. Sono stati mobilizzati oltre 3.900 pompieri in tutto il paese, con il supporto di aerei e elicotteri antincendio.

A causa degli incendi boschivi, le emissioni di carbonio del Portogallo a settembre sono aumentate drasticamente a un valore stimato di 1,9 milioni di tonnellate, secondo il servizio di monitoraggio dell'atmosfera dell'UE (CAMS). Si prevede che le colonne di fumo raggiungano alcune zone della Spagna e della Francia entro la fine del fine settimana.

Despite the relief from weather changes, the possibility of forest fires still lingers due to dry undergrowth and residual heat. The recent forest fires in Portugal, despite some progress, continue to pose a significant threat to the environment and local communities.

