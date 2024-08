ADAC prevede autostrade piene in Germania entro il fine settimana

Nel weekend, le autostrade tedesche saranno particolarmente trafficate, secondo le stime dell'ADAC. I viaggiatori devono prepararsi a lunghe code e possibili disagi, ha dichiarato un portavoce. In agosto, le autostrade sono sempre trafficate poiché molti stati federali sono in vacanza estiva o stanno per concluderle.

Sulla via del ritorno, ci si attende un afflusso di viaggiatori dalla Renania Settentrionale-Vestfalia, dall'Assia, dalla Renania-Palatinato, dal Saarland e dal sud dei Paesi Bassi. Per molte persone della Baviera e del Baden-Württemberg, invece, le vacanze stanno per iniziare.

Si è già registrato un primo picco - almeno in Baviera. Intorno alla festività di Maria Himmelfahrt, molte persone erano in viaggio mercoledì e giovedì, secondo il portavoce. Questo weekend potrebbe esserci un aumento del traffico e delle code, soprattutto sulle "classiche rotte vacanziere". Nel sud della Germania, questo include l'A8, ma anche l'A7, l'A93 e l'A5 verso la Svizzera.

Può anche diventare trafficato a nord, secondo il portavoce dell'ADAC - per esempio sulle coste, sull'A7 o sull'A1. Ma molte persone si metteranno in movimento anche intorno alle grandi aree metropolitane: quando i viaggiatori della Renania Settentrionale-Vestfalia tornano, "è sempre trafficato".

