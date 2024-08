- Ad Amburgo, ci sono attualmente 3.435 mandati di arresto in corso.

A Amburgo, sono ancora 3.435 mandati di arresto attivi in attesa di essere eseguiti. Il portavoce della polizia della città ha rivelato all'agenzia di stampa Deutsche Presse-Agentur che 104 di questi sono legati a casi di omicidio.

Ci sono diverse ragioni per cui questi mandati rimangono ineseguiti. Il sospetto potrebbe essere in fuga, addirittura all'estero, come ha chiarito il portavoce. Altri potrebbero essere stati espulsi ma ancora con un mandato pendente, che sarebbe eseguito se tornassero in Germania. Non è insolito che più mandati siano emessi nei confronti di un singolo individuo.

In modo interessante, il numero di mandati pendenti è rimasto relativamente costante di recente. All'inizio di gennaio 2020, la polizia ha annunciato un totale di 3.686 mandati ineseguiti. Al contrario, alla fine del 2017, ce n'erano solo 3.426 ineseguiti.

La polizia di Amburgo sta lavorando attivamente per eseguire i mandati pendenti, nonostante le sfide come sospetti in fuga o espulsi con mandati irrisolti. Il ruolo della polizia nell'esecuzione di questi mandati diventa cruciale nei casi in cui il sospetto è legato all'omicidio, come ha sottolineato il portavoce della polizia della città.

