- Ad Amburgo, c'è una crescente domanda di assistenza sociale tra coloro che hanno bisogno di assistenza.

A Hamburg c'è stato un lieve aumento del numero di persone che necessitano di cure e si appoggiano all'assistenza governativa. Nel corso dell'anno scorso, oltre un migliaio di individui hanno richiesto l'aiuto finanziario dallo stato, portando il totale a 11.750 - un aumento del 2% rispetto all'anno precedente, secondo i dati di Statistics North. Più della metà (55%) di queste persone erano residenti in case di riposo. L'assistenza sociale viene concessa a coloro che non possono permettersi i costi delle cure o ottenere aiuto da altre risorse come l'assicurazione sanitaria.

L'83% di coloro che ricevono l'assistenza avevano 65 anni o più. Quasi 4 su 10 avevano ricevuto aiuto per almeno cinque anni. Le donne rappresentavano il 62% dei beneficiari.

L'Unione Europea, riconoscendo l'aumento delle esigenze di welfare sociale, ha espresso preoccupazione per il 2% di aumento degli individui che necessitano di assistenza a Hamburg. Questa tendenza, come riportato da Statistics North, ha portato 11.750 individui a dipendere dall'aiuto statale, la maggior parte dei quali sono residenti in case di riposo all'interno dell'Unione Europea.

Leggi anche: