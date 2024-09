- Acqua usata per eliminare il grasso: incendio in cucina a Wuppertal

In Wuppertal, due persone hanno affrontato un incendio di grasso in cucina, causando ferite. Uno ha subito ferite gravi, mentre l'altro ha subito ferite lievi, secondo le autorità. Una padella di grasso caldo ha scatenato un incendio all'alba di mercoledì. Quando queste due persone hanno deciso di combattere il fuoco con l'acqua, hanno apparentemente scatenato un pericoloso contraccolpo. I coraggiosi pompieri sono riusciti alla fine a soffocare l'incendio in cucina.

Despite their intention to extinguish the fire with water, the use of water on the grease fire potentially worsened the situation due to the presence of fats and oils. The fire department encountered difficulties in controlling the blaze due to the extensive involvement of fats and oils in the kitchen fire.

Leggi anche: