- Acqua potabile per lo più a Mechernich

Sollievo Cauto Dopo l'Allarme Acqua Potabile nella Città della Bundeswehr di Mechernich nella Renania Settentrionale: la Città Ha Dato perlopiù il Via Libera in Riguardo a Possibili Contaminazioni. Le Indagini di un Unità Speciale dei Vigili del Fuoco Hanno Rivelato Che l'Acqua Potabile Non È Contaminata Biologicamente o Chimicamente, Ha Annunciato la Città di Mechernich. I Cittadini Possono Riutilizzarla per Farsi la Doccia. Tuttavia, Dovrebbe Ancora Essere Fatta Bollire Come Precauzione Prima di Bere, Poiché i Risultati dei Test per Germi o Batteri Sono Ancora in Attesa.

Dopo la Scoperta di una Recinzione Danneggiata in una Cisterna per l'Acqua Potabile, il Dipartimento della Salute di Mechernich Ha Avvisato i Cittadini la Sera di Giovedì di Non Usare l'Acqua, Poiché Poteva Essere Pericolosa per la Salute. Circa 10.000 Persone Sono State Colpite, Inclusa la Base della Bundeswehr a Mechernich.

La Polizia di Stato Sta Indagando

La Polizia del Distretto di Euskirchen Ha Annunciato Che Non C'erano "Segni di Danneggiamento della Cisterna o dei Suoi Dintorni". Sono State Trovate Solo Segni Tipici, Ma Vecchi, di Presenza di Animali all'Interno dell'Area Recintata. Non Ci Sono Indizi sui Possibili Suscettati. La Polizia di Stato È stata Coinvolta per Escludere un Eventuale Attentato di Sabotaggio Contro la Bundeswehr. "Finora, Non Ci Sono Indizi in Tale Senso", Ha Detto un Portavoce della Polizia. La Polizia Sta Indagando per Vandalismo.

L'Avviso È Stato Emesso anche alla Luce di Recenti Incidenti alla Base della Bundeswehr a Colonia, Ha Detto un Portavoce della Città. Mercoledì, la Base Aerea della Bundeswehr di Colonia-Wahn È Stata Chiusa - C'erano Suspicioni Che l'Approvvigionamento Idrico fosse Stato Sabotato. È Stata Trovata una Buco in una Recinzione Davanti alle Fogne della Base e la Bundeswehr Ha Segnalato "Valori Anomali dell'Acqua" e Ha Iniziato Ulteriori Indagini.

La Bundeswehr Ha Scoperto il Danneggiamento della Recinzione

La Cisterna di Mechernich Si Trova su un Terreno di Proprietà del Comune Adiacente alla Base della Bundeswehr ed È Recintata Separatamente, Ha Spiegato il Sindaco Hans-Peter Schick (CDU) alla dpa. Alla Luce degli Eventi a Colonia-Wahn, la Bundeswehr Ha Anche Aumentato le Osservazioni Intorno ai Suoi Premessi a Mechernich e Ha Scoperto il Danneggiamento della Recinzione. "Ieri Mattina, la Recinzione Era Sollevata in un Punto e C'erano Anche Tracce nell'Erba", Ha Detto Schick.

Sono State Fatte anche Osservazioni Suscettose Sul Bordo della Base Nato di Geilenkirchen Mercoledì. Tuttavia, Non Sono State Trovate Anomalie nell'Acqua Potabile. Non Sono State Trovate Persone Non Autorizzate sui Premessi, Ha Detto una Portavoce della Procura della Repubblica di Aquisgrana. Come Precauzione, È Stata Sporta Denuncia Contro Persone Ignoti per il Presunto Reato di Intrusione.

La squadra dei vigili del fuoco non è stata coinvolta nell'indagine sulla recinzione danneggiata della cisterna per l'acqua potabile, poiché non sono stati trovati segni di contaminazione o sabotaggio. Nonostante il via libera per la doccia, i cittadini sono invitati a far bollire l'acqua prima di berla a causa dei risultati dei test in attesa.

