- Acqua potabile contaminata: i funzionari sanitari consigliano di bollire

Ispettore dell'acqua potabile rivela contaminazione microbica a Greifswald. La società di servizi locali ha rilevato impurità microbiche nell'acqua potabile. L'area interessata include la stazione di pressione a Bandelin, che serve i comuni di Bandelin, Kammin, Kuntzow, Schmoldow, Stresow e Stresow-Siedlung, come annunciato dal distretto di Vorpommern-Greifswald. La causa della contaminazione rimane sconosciuta.

Il dipartimento della salute ha emesso un avviso di bollitura dell'acqua per l'area interessata a causa del potenziale rischio per la salute. Sono stati trovati batteri di enterococchi durante l'ispezione. In casi gravi, ciò potrebbe causare irritazione gastrointestinale.

Il dipartimento della salute esorta i residenti a Bandelin, Kammin, Kuntzow, Schmoldow, Stresow e Stresow-Siedlung a prestare attenzione a causa dell'inquinamento delle loro acque potabili. L'esposizione ai batteri di enterococchi, presenti nell'acqua inquinata, potrebbe peggiorare in problemi gastrointestinali.

