- Acqua contaminata in un altro sito militare tedesco?

Mechernich, Renania Settentrionale-Vestfalia: Dopo la scoperta di una recinzione tagliata in una torre idrica comunale, l'autorità sanitaria locale avverte di non utilizzare l'acqua. La torre idrica fornisce anche l'acqua alla base militare di Mechernich, come indicato sul sito del comune. Sono in corso indagini per determinare se l'acqua è contaminata nelle prossime ore.

Il comune riferisce che l'acqua potabile potrebbe essere contaminata e rappresentare un rischio per la salute. Questo avvertimento arriva alla luce di recenti incidenti alla base militare di Colonia.

A Colonia, la base aerea di Colonia-Wahn è stata chiusa il mercoledì a causa del sospetto sabotaggio della fornitura idrica. È stato trovato un buco nella recinzione che conduce alle opere idriche della base e l'esercito ha segnalato "valori anomali dell'acqua" e ha avviato ulteriori indagini.

A Mechernich, i residenti sono invitati a non utilizzare l'acqua del rubinetto per bere, fare la doccia o cucinare fino a nuovo avviso. Circa 10.000 persone sono interessate, comprese quelle nei comuni di Strempt, Roggendorf, Breitenbenden, Weißenbrunnen e Denrath, che ricevono anche acqua dalla torre.

Una recinzione danneggiata è stata scoperta nel pomeriggio all'interno della torre idrica comunale. Il comune ha dichiarato: "A causa dell'accesso non autorizzato al sistema idrico comunale di Mechernich, c'è la possibilità di contaminazione dell'acqua potabile che rappresenta un rischio per la salute".

Le autorità comunali di Mechernich stanno attualmente indagando sulla possibile contaminazione della loro fornitura idrica, poiché la base militare tedesca di Mechernich utilizza anche l'acqua dalla stessa torre. La recente chiusura della base aerea di Colonia-Wahn a causa del sospetto sabotaggio ha suscitato preoccupazione, poiché entrambi gli incidenti coinvolgono i sistemi di fornitura idrica in Germania.

Leggi anche: