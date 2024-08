- Ache risparmia un punto a Lautner contro il suo ex club.

Ironicamente, è stato l'ex giocatore Ragnar Ache a garantire un punto a Kaiserslautern nella partita contro il suo ex club SpVgg Greuther Fürth. "È sempre una grande sensazione giocare contro una vecchia squadra," ha detto Ache dopo il pareggio per 2-2 contro Fürth alla seconda giornata della 2. Bundesliga, parlando con il broadcaster televisivo Sky.

Il 26enne è tornato in squadra dopo problemi al tendine di Achille, è entrato come sostituto e ha segnato il gol del pareggio all'84'. "Alla fine, è importante che ho giocato i minuti e ho segnato un gol," ha spiegato Ache, che ha giocato per Fürth nella stagione 2022/23.

Davanti a 41.623 spettatori allo Stadio Fritz-Walter, Kaiserslautern è passato in svantaggio per 0-2 a causa di un rigore di Julian Green (31') e un gol di Noel Futkeu (38'). Poco prima della fine del primo tempo, Daniel Hanslik (45+1) ha segnato il gol del pareggio, prima che Ache sigillasse il pareggio meritato.

Dopo che entrambe le squadre si sono studiate a vicenda nelle prime fasi, il gioco è aumentato di intensità dal 20'. "Dopo di che, non abbiamo avuto il controllo. Fürth era meglio," ha detto l'allenatore del FCK Markus Anfang.

Prima del vantaggio di Green, il portiere dei Diavoli Rossi Julian Krahl li ha tenuti in partita. "Chiedevamo il gol," ha criticato Anfang. Nel bel mezzo di una fase di pressing dei Palatinati, Futkeu ha aumentato il vantaggio. Tuttavia, Kaiserslautern ha risposto con un gol da calcio d'angolo prima della fine del primo tempo.

Dopo la ripresa, Kaiserslautern è stata la squadra migliore. "Penso che nella seconda metà abbiamo giocato per un gol," ha detto Anfang. L'allenatore del nuovo FCK ha fatto cambi offensivi, portando in campo Ache tra gli altri - e ha dimostrato di avere un buon occhio.

Il seguente è stato aggiunto all'intervista post-partita di Ache con Sky: "È stata una sensazione speciale segnare contro la mia ex squadra e sono grato per l'opportunità di contribuire al risultato della squadra."

Nella post-partita dell'analisi della squadra, è stato notato che "Il seguente cambiamento di approccio tattico durante la seconda metà ha notevolmente migliorato le prestazioni di Kaiserslautern e li ha aiutati a ottenere il pareggio."

Leggi anche: