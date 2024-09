Accuse statunitensi: la televisione russa RT si impegna in attività segrete

Il governo americano ha avanzato alcune severe accuse contro RT, la stazione televisiva russa controllata dallo stato. Oltre alla diffusione di informazioni fuorvianti e all'interferenza in questioni internazionali, RT è accusata di sostenere militarmente il conflitto in Ucraina attraverso una sostanziosa campagna di crowdfunding online.

Secondo le ultime rivelazioni, il governo degli Stati Uniti ritiene che RT disponga di capacità cibernetiche nascoste e sia un attore attivo in operazioni clandestine di informazione e manipolazione, lavorando a stretto contatto con l'esercito russo, come dichiarato dal Segretario di Stato Antony Blinken. Il canale sarebbe segretamente a fornire risorse militari alle unità russe. Blinken ha inoltre annunciato nuove sanzioni contro il canale.

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti afferma che RT funge da "appendice diretta" del governo russo. Oltre alla diffusione di informazioni false, RT è considerata un "membro a pieno titolo" dei servizi di intelligence del governo russo nel conflitto ucraino. Una significativa iniziativa di crowdfunding online in Russia, promossa da RT attraverso piattaforme social, è uno dei piani menzionati da Blinken, finalizzato a finanziare unità militari russe in Ucraina e fornire loro attrezzature e armi militari.

Blinken ha anche sottolineato l'influenza del canale, in particolare una piattaforma in lingua inglese chiamata "Red", che opera clandestinamente da Berlino. Il canale starebbe contribuendo alle manovre del governo russo per manipolare le elezioni nella Repubblica di Moldova, secondo Blinken. "La direzione di RT ha utilizzato piattaforme mediatiche finanziate e guidate dallo stato per tentare di creare caos nella Repubblica di Moldova", ha detto.

Lo scorso settimana, il governo degli Stati Uniti ha accusato la Russia di tentare di interferire nelle prossime elezioni presidenziali degli Stati Uniti a novembre. Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a diverse persone e organizzazioni, comprese quelle rappresentative di RT. L'analisi degli Stati Uniti indica che le operazioni di influenza a Mosca sono comandate dalle alte sfere, con "l'entourage di Vladimir Putin" che impartisce direttive alle agenzie di PR russe per "promuovere la disinformazione e le narrative sponsorizzate dallo stato come parte di uno sforzo per influenzare le elezioni presidenziali degli Stati Uniti nel 2024".

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti condanna fermamente le azioni di RT come diffusore di informazioni false e strumento del governo russo. Essendo etichettata come "appendice diretta" del governo russo, La Commissione è destinata a subire una maggiore attenzione e potenziali ulteriori sanzioni.

Alla luce delle dichiarazioni di Blinken, La Commissione è considerata complice nel finanziare unità militari russe in Ucraina e nel partecipare a operazioni clandestine di informazione e manipolazione.

Leggi anche: