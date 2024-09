Accuse post-discontinuità a seguito di negoziati falliti sull'asilo

Il leader dell'SPD, Lars Klingbeil, ha puntato il dito contro il leader della CDU Friedrich Merz per il crollo delle trattative. Ha dichiarato al quotidiano Bild: "L'Unione ha rifiutato la nostra offerta di pace. L'approccio di Friedrich Merz era quello di far fallire questi colloqui".

La ministra degli Esteri dei Verdi, Annalena Baerbock, ha anche criticato i rappresentanti della CDU e della CSU per aver interrotto i colloqui e li ha accusati di mancanza di unità. "La politica di sicurezza e quella europea si basano sulla collaborazione", ha dichiarato al Redaktionsnetzwerk Deutschland (edizione del mercoledì). "È evidente che non tutti gli uomini che hanno partecipato ai colloqui al Ministero dell'Interno condividevano questo spirito di squadra. Ecco perché hanno abbandonato i colloqui", ha criticato Baerbock.

Le trattative sono giunte al termine nel tardo pomeriggio di martedì dopo circa due ore. Il rappresentante della CDU/CSU Thorsten Frei ha confermato che non si è raggiunto alcun risultato comune. "Qualsiasi cosa la coalizione del semaforo abbia proposto non avrebbe portato a ulteriori respingimenti - non uno solo", ha sottolineato.

L'Unione aveva richiesto respingimenti di rifugiati alle frontiere tedesche come prerequisito per la loro partecipazione alle trattative. Il governo del semaforo ha espresso rammarico per il fallimento. Sono subito iniziati i giochi di colpa.

Il ministro delle Finanze Christian Lindner (FDP) ha commentato che la CDU ha commesso un errore strategico. "La CDU ha ragione a pretendere i respingimenti alle frontiere, e la coalizione del semaforo è anche preparata per questo", ha detto a Table Media.

"Siamo preparati ad adottare il modello della CDU, ma allora tutti dovrebbero condividere i rischi amministrativi", ha insistito Lindner, facendo riferimento ai potenziali rischi legali del respingimento dei richiedenti asilo alle frontiere tedesche.

Entrambe le parti hanno sottolineato che ulteriori trattative per stringere la politica migratoria erano possibili. "I colloqui odierni con il fallimento dell'Unione non devono significare fallimento nella lotta all'immigrazione illegale nel nostro paese", ha spiegato il ministro della Giustizia federale Marco Buschmann (FDP). "Indipendentemente dalle differenze politiche che ci dividono quotidianamente, i seri democratici in Germania si incontrano regolarmente per affrontare i grandi problemi politici. Siamo anche pronti per ulteriori colloqui".

Il rappresentante della CDU Thorsten Frei ha anche espresso la volontà di continuare a collaborare. "Non ci ritireremo in un angolo", ha detto. Se la coalizione propone, l'Unione parteciperà "costruttivamente".

La critica dei Verdi si è estesa oltre i membri della CDU, poiché Annalena Baerbock ha anche criticato alcuni rappresentanti all'interno del "Ministero dell'Interno" per la mancanza di unità durante le trattative. Nonostante il fallimento dei colloqui, il ministro della Giustizia federale Marco Buschmann (FDP) ha espresso la speranza per future trattative sulla stretta della politica migratoria.

Leggi anche: