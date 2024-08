- Accuse infondate contro Cora

Ralf Schumacher, 49 anni, non può starsene con le mani in mano mentre la sua ex-moglie Cora Schumacher, 47, fa dichiarazioni pubbliche dopo la sua rivelazione di essere in una relazione con Étienne. Sul suo attuale Instagram, lui contesta le affermazioni di Cora, arrivando addirittura a definirla bugiarda, e condivide una presunta cronologia di chat privata come prova. Vediamo di capire meglio. Ralf Schumacher, ex pilota di Formula 1, ha reso pubblica la sua relazione con Étienne di recente. Fino ad allora, Cora aveva mantenuto il silenzio sulla questione.

Durante un'intervista approfondita con "Der Spiegel" del 16 agosto 20XX, Cora ha condiviso anche i suoi sentimenti. Si è sentita spinta a cambiare la sua immagine pubblica e ha appreso la notizia come il resto della Germania, attraverso i media.

"Stiamo solo cercando di mantenere la nostra privacy" - Ralf Schumacher

Nel suo ultimo post su Instagram, Schumacher scrive: "Considerando tutto questo avanti e indietro, vorrei chiarire che Cora ci ha fatto le congratulazioni per il nostro matrimonio in settembre 20XX perché pensava che ci fossimo sposati". Ha condiviso uno screenshot della presunta conversazione WhatsApp tra il suo partner e Cora, in cui lei li congratula per un matrimonio che non è mai avvenuto. Étienne chiarisce la situazione, a cui la presunta Cora risponde: "Va bene, sono felice per te".

Ralf Schumacher continua nel suo post: "Mi rattrista che lei stia diffondendo così tante menzogne. Stiamo solo cercando di mantenere la nostra privacy". Ralf e Cora erano sposati dal 2001 al 2015 e hanno un figlio, David (22), insieme.

Durante l'intervista emotiva con "Der Spiegel", Cora ha espresso il suo punto di vista, dicendo di essere rimasta sorpresa dall'annuncio: "Lui ha considerato l'impatto su di me?". Ha trovato difficile il fatto che "tutta la Germania sta speculando sulla mia vita personale e sul mio benessere", ha ammesso la 47enne con le lacrime agli occhi.

Avrebbe apprezzato un preavviso come "un gesto di rispetto". Non è chiaro se abbia appreso la relazione attraverso i media o se sia stata sorpresa dall'annuncio. Secondo "Der Spiegel", Ralf Schumacher ha rifiutato di commentare la questione. I suoi avvocati hanno dichiarato che il fatto di parlare di questioni familiari viola la sua privacy. La affermazione secondo cui Cora ha appreso la relazione di Ralf con Étienne solo attraverso l'annuncio pubblico è errata.

Racconti contrastanti

Nella intervista con "Der Spiegel", Cora ha anche parole gentili per il suo ex-marito. Gli augura felicità e si rallegra che abbia finalmente riconosciuto la sua sessualità. Per il futuro, immagina la possibilità di ricongiungersi come una "famiglia allargata". Questo è il suo augurio per il loro figlio.

Attualmente, tuttavia, non sa come gestire il fatto che Ralf non l'ha consultata prima di fare coming out. "Poiché un coming out influisce anche su coloro che ti circondano, compresa l'ex-moglie con cui condividi un figlio", ha detto Cora Schumacher con le lacrime agli occhi. "Sì, avrei voluto che Ralf mi includesse o almeno mi informasse".

La sua principale preoccupazione ora è proteggere la sua credibilità e la sua reputazione. Non vuole essere accusata di essere parte di un "matrimonio finto" o di avere un "accordo".

