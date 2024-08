- Accuse gravi contro il personale aeroportuale

Bebe Rexha, 34 anni, ha condiviso un video commovente su Instagram lo scorso sabato con i suoi 11,9 milioni di follower, parlando di un presunto evento avvenuto all'aeroporto di Monaco. Nel suo post ora eliminato, la cantante americana di origini albanesi ha affermato di essere stata "intimidita" e "tormentata mentalmente" da un dipendente dell'aeroporto a causa delle sue origini. Diversi fonti di notizie confermano questa storia.

Come riportato da Sky News e altre fonti, Rexha ha commentato nel video, dicendo: "Ho pensato che il addetto alla sicurezza fosse albanese". Ha continuato: "Gli ho parlato in albanese chiedendo indicazioni per acquistare un biglietto e ora mi impedisce di imbarcarmi sull'aereo".

Nel suo post su Instagram, Rexha ha considerato l'incidente un "crimine d'odio" a causa delle sue radici. Ha anche affermato che il dipendente maschile, che lei stimava lavorasse per una società che fornisce servizi per Lufthansa, si è rifiutato di rivelare la sua identità. Inoltre, avrebbe continuato a tormentarla psicologicamente senza intervento del personale femminile.

Risposta della Compagnia Aerea

Da allora, Lufthansa, la compagnia aerea tedesca, ha espresso l'intenzione di indagare sulla situazione, dichiarando di non tollerare alcun tipo di comportamento discriminatorio. Un rappresentante della società ha detto: "Abbiamo contattato Bebe Rexha e stiamo comunicando attivamente con lei per chiarire la situazione. Lufthansa collega numerose persone e paesi in tutto il mondo. I nostri dipendenti provengono da diverse origini in tutto il mondo e rispettiamo la diversità e le pari opportunità come nostri valori fondamentali".

Rexha ha confermato il contatto della compagnia aerea e ha richiesto un'indagine approfondita sull'incidente.

Inizialmente c'era incertezza sul fatto che Rexha sarebbe stata autorizzata a imbarcarsi sul volo dall'aeroporto di Monaco. Tuttavia, ha pubblicato un aggiornamento domenica nelle sue storie, dicendo: "Grazie a tutti quelli che si sono fatti sentire e si sono preoccupati. Sono felice di poter riferire di essere tornata a casa in sicurezza".

Dopo aver condiviso la sua esperienza

