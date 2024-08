- Accuse dopo l'omicidio di una cosmetologa di Berlino

L'imprenditore è sospettato di aver ucciso la nota cosmetologa di Berlino a causa dei suoi stessi problemi finanziari. La procura ritiene ci siano prove sufficienti e, dopo oltre tre anni dalla morte della donna, ha sporto denuncia per rapina a mano armata e omicidio per motivi economici contro un 54enne, come ha annunciato un portavoce.

L'uomo è stato in custodia per circa quattro mesi. Secondo la procura, egli nega il crimine. Il tedesco è stato arrestato il 2 aprile al suo indirizzo di lavoro. Gli investigatori lo hanno rintracciato attraverso tracce di DNA trovate nell'appartamento della vittima. Il forte sospetto di colpevolezza si basa anche su questo, come è stato detto. Gli investigatori sospettano che le difficoltà finanziarie dell'uomo siano il movente.

Indagini lunghe con appello pubblico

Le indagini nel caso hanno fatto pochi progressi per molto tempo. Nel 2022, il caso di omicidio è stato il tema della trasmissione ZDF "Aktenzeichen XY...unsolved". Nel 2023, la polizia ha fatto di nuovo appello al pubblico e la procura ha offerto una ricompensa fino a 5.000 euro per informazioni utili.

Nel frattempo, gli investigatori sono fiduciosi di avere prove sufficienti per un processo presso il tribunale regionale di Berlino. Secondo l'imputazione, l'imprenditore avrebbe gravemente ferito la 50enne nel suo appartamento su Ku'damm a Charlottenburg la sera del 31 marzo 2021, colpendola più volte alla testa con una pietra. Poi avrebbe strangolato la donna, causandone la morte per soffocamento.

Imputazione: denaro guadagnato e risparmi rubati

Successivamente, il 54enne avrebbe rubato contanti - "forse intorno ai 200.000 euro che la vittima aveva risparmiato per l'acquisto di una proprietà in Francia," ha detto la procura. Gli investigatori sospettano anche che i guadagni giornalieri della cosmetologa di circa 2.300 euro siano tra il bottino, insieme al telefono della vittima. Con la chiave della donna, avrebbe lasciato l'appartamento e lo avrebbe chiuso alle sue spalle.

La cosmetologa, che secondo i resoconti dei media aveva numerosi clienti importanti, è stata trovata morta con ferite letali alla testa e al tronco nell'appartamento il 1° aprile 2021. Gestiva uno studio di bellezza vicino alla Walter-Benjamin-Platz, da cui aveva camminato verso il suo appartamento il giorno prima. Colleghi preoccupati hanno allertato i vigili del fuoco quando la 50enne non si è presentata al lavoro.

Il caso penale contro l'imprenditore per l'omicidio della cosmetologa è degenerato in un'accusa più grave di rapina a mano armata a causa dell'allegato furto dei suoi risparmi e guadagni giornalieri. Nonostante sia in custodia, egli continua a negare il crimine e il suo movente, che si presume derivi dalle sue difficoltà finanziarie.

