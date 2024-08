- Accuse di maltrattamento nei confronti di un giovane prodigio della danza sul ghiaccio

A causa di accuse di aver fisicamente maltrattato diversi dei suoi allievi di pattinaggio su ghiaccio, l'allenatore nazionale della squadra juniores di pattinaggio su ghiaccio, Stefano Caruso, è sotto processo in un tribunale di Berlino. Caruso, 37 anni, è accusato di sette presunti incidenti tra luglio 2018 e ottobre 2020. Le accuse includono maltrattamento di minori e lesioni personali volontarie. Caruso è accusato di aver creduto nella "disciplina" dei suoi allievi. Ha respinto le accuse, sostenendo di non aver mai fatto del male ai bambini. Li ha considerate una ritorsione.

Gli incidenti presunti si sono verificati durante gli allenamenti a Berlino-Hohenschönhausen e durante un viaggio di allenamento in Polonia. Tre ragazzi, di età compresa tra 10 e 14 anni durante gli incidenti, sono elencati come vittime nel caso. Si dice che un ragazzo di 10 anni sia stato trascinato per i piedi e rotolato sulla superficie del ghiaccio più volte, causando dolore e un trauma cranico. In un altro incidente, l'imputato avrebbe trascinato questo ragazzo sulla pista di tartan durante l'allenamento di corsa, causando abrasioni.

Nel agosto 2020, l'allenatore è accusato di aver torciuto le orecchie di un pattinatore su ghiaccio di 12 anni fino a farlo piangere di dolore. Gli incidenti sospetti includono anche un colpo alla nuca di un ragazzo, strette dolorose alla mano per più di 45 volte, spinte durante l'allenamento di corsa e il morso dell'orecchio di un 11enne.

Ha "esagerato e distorto gli eventi"

L'allenatore nazionale juniores ha dichiarato di aver "sempre anteposto il loro interesse, compreso lo sviluppo sociale". Le accuse sono emerse dopo la sua decisione di lavorare esclusivamente con le squadre nazionali. "I tre ragazzi menzionati nel caso non facevano parte di quello", ha detto l'allenatore, che una volta è stato un pattinatore su ghiaccio di successo con una partecipazione olimpica. Ha preso questa decisione a causa di problemi di fatturazione del club a Berlino. Dopo di che, "gli eventi sono stati esagerati e distorti".

Si è verificato che ha tirato un bambino fuori dal ghiaccio - "solo per divertimento". In un'esercizio chiamato "aeroplano", teneva gli allievi per il braccio e la gamba - "scivolano appena sopra il ghiaccio, è divertente per i bambini", ha detto l'allenatore. C'è stato anche contatto fisico negli esercizi di sollevamento. Le orecchie sono state a volte strofinate giocosamente - "gentilmente e brevemente".

Secondo l'allenatore, che continua a lavorare, le accuse hanno portato a un'indagine interna. Come risultato delle procedure, ora garantisce "minori interazioni che potrebbero essere fraintese", ha detto Caruso. Il processo presso il tribunale locale di Tiergarten continuerà con i primi testimoni il 9 settembre.

despite Caruso's assertions of prioritizing his trainees' best interests and his defense of certain actions as playful or enjoyable, the court must now consider if these actions align with the principles of justice and child protection laws. Caruso's continued employment while under investigation raises questions about the justice system's responsiveness to allegations of abuse.

