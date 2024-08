- Accuse di corruzione: procedimento penale contro l'ex senatore Dilek Kalayci

La squadra legale ha sporto denuncia contro l'ex Ministro della Salute di Berlino, Dilek Kalayci, per accuse di corruzione. Allo stesso modo, sono state presentate accuse contro il proprietario di un'agenzia pubblicitaria, come confermato da un portavoce della procura di Berlino. L'individuo in questione ha 58 anni e viene accusato di aver ricevuto tangenti. Precedenti rapporti del "Tagesspiegel" erano emersi.

Kalayci stessa è rimasta in silenzio sulla questione. Tuttavia, un ufficio legale che la rappresenta ha dichiarato all'agenzia di stampa tedesca che l'ex Ministro respinge fermamente le accuse mosse contro di lei. "Le indagini approfondite non hanno confermato l'accusa, a mio parere", ha dichiarato l'avvocato Robert Unger.

Accuse: Fattura mancante per il matrimonio

Stando alle indagini, il proprietario dell'agenzia pubblicitaria e il politico avrebbero concordato in primavera 2019 che l'agenzia si sarebbe occupata dell'organizzazione del matrimonio di Kalayci. Tuttavia, l'ex Ministro non è mai stata addebitata per questi servizi. La procura sospetta che sia stata esentata grazie alla promessa di futuri ordini dal Senato.

Kalayci non avrebbe mai richiesto una fattura. Invece, l'azienda ha ricevuto un contratto per una campagna pubblicitaria dal dipartimento della salute dopo il matrimonio, finalizzata all'attrazione di nuovo personale infermieristico. L'agenzia ha ricevuto 267.830 euro per questo. Dopo aver detratto i costi della campagna, l'azienda avrebbe avuto circa 7.400 euro, con il proprietario coimputato che avrebbe ricevuto circa 9.450 euro. I servizi per il matrimonio di Kalayci sarebbero ammontati a circa 11.240 euro.

Dilek Kalayci respinge le accuse

L'avvocato di Kalayci ha affermato: "Lei sostiene che prima che le accuse le venissero notificate, credeva che i servizi dell'agenzia pubblicitaria fossero stati fatturati e completamente pagati". La sua cliente non era a conoscenza dei servizi non fatturati e non avrebbe tollerato una simile situazione, ha aggiunto l'avvocato Unger. "La signora Kalayci non ha mai violato i suoi doveri", ha ulteriormente dichiarato Unger.

Se la procura riuscisse nel suo intento, il processo si terrà davanti al tribunale regionale di Berlino. Una camera deve ora decidere se condivide il punto di vista della procura e concede l'autorizzazione per l'indictment. Fino al termine legale della procedura, vige la presunzione di innocenza.

