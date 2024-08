- Accuse di coinvolgimento in pornografia infantile: assenza di post sui social media per i politici di sinistra

In mezzo alla corsa politica nella Turingia, le accuse di coinvolgimento in un caso di pornografia minorile da parte di un membro della Sinistra continuano a far discutere. Il segretario generale della CDU, Christian Herrgott, ha chiesto l'espulsione del politico dalla frazione della Sinistra in un'intervista a "Bild". Ha dichiarato: "Il parlamentare della Sinistra sta apertamente prendendo in giro la sua frazione e il partito con il suo silenzio. Se la Sinistra parla di decenza e integrità in lungo e in largo, allora è ora che le azioni si allineino con questi valori in questa situazione specifica".

Il Ministro Presidente Bodo Ramelow della Sinistra ha chiarito durante un evento della campagna elettorale a Erfurt che il parlamentare coinvolto deve risolvere personalmente la situazione, ma non sarà più idoneo per una posizione politica. L'individuo presunto colpevole detiene una posizione promettente sulla lista della Sinistra della Turingia e potrebbe potenzialmente riconquistare un seggio nell'assemblea legislativa come parlamentare dopo le elezioni. Secondo un portavoce della Sinistra, le procedure legali impediscono di rimuoverlo dalla lista. Tuttavia, non farà parte della nuova frazione della Sinistra. Un'espulsione dal partito può avvenire solo dopo una condanna definitiva.

Circa due settimane fa, l'ufficio del sospetto nell'assemblea legislativa della Turingia è stato perquisito, insieme ad altri luoghi. La procura della Repubblica sta indagando su accuse di acquisizione e detenzione di pornografia minorile. L'imputato non ha ancora commentato le accuse.

La campagna elettorale in Turingia è diventata sempre più complessa a causa delle accuse di pornografia minorile contro un membro della Sinistra.

