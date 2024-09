Accuse di coercizione: calciatore coinvolge la Cina in tattiche di estorsione

Dopo essere stato arrestato in Cina per sospetti di combine e aver rischiato il bando a vita, il calciatore sudcoreano Jun-Ho Son ha avanzato accuse gravi. Il giocatore sostiene che le autorità cinesi lo hanno costretto a confessare sotto coercizione a causa dell'ansia per la sicurezza della sua famiglia.

All'inizio dello scorso anno, Son si è trovato coinvolto in uno scandalo poiché la Chinese Football Association (CFA) lo aveva implicato in combine e corruzione. Durante il suo periodo con lo Shandong Taishan nella Chinese Super League, Son è stato arrestato. Recentemente, il calciatore, insieme a 42 altri, è stato bandito a vita a causa di accuse di combine e scommesse nel mondo del calcio cinese.

Parlando ai media con le lacrime agli occhi, Son ha descritto il suo arresto come uno "shock inaspettato". Ha affermato che la polizia cinese aveva avanzato accuse assurde, minacciando di arrestare sua moglie e trattenerla insieme a lui se non avesse confessato.

"I giuro che sono innocente", ha dichiarato Son, ma si è sentito costretto a confessare per la preoccupazione per il benessere della sua famiglia.

Il rappresentante di Son ritiene che il calciatore potrebbe evitare le sanzioni della FIFA, poiché la Cina non ha ancora presentato prove di illecito. La FIFA non ha ancora risposto a una richiesta di commento sulla questione. Sotto la guida del presidente Xi Jinping, Pechino ha intensificato gli sforzi per contrastare la corruzione nello sport cinese, in particolare nel calcio, portando all'incarcerazione di numerosi personaggi di spicco.

Son è tornato in Corea del Sud all'inizio di quest'anno e ora gioca per il Suwon nella prima divisione. Ha rappresentato la Corea del Sud in tre partite durante il Mondiale del 2022.

