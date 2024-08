- Accuse di appartenenza all'IS contro sospetti terroristi a Vienna

A Vienna, due sospetti sono stati arrestati con l'accusa di far parte di un'organizzazione terroristica e di una criminale. Sono accusati di avere legami con la rete terroristica dello Stato Islamico (IS) e di sostenere i suoi obiettivi e intenti, secondo un portavoce dell'ufficio del pubblico ministero, come riportato dall'Agenzia di Stampa Austriaca (APA).

Il sospetto di 19 anni avrebbe pianificato un attacco fuori dallo stadio dove la pop star americana Taylor Swift era prevista per esibirsi di fronte a più di 60.000 fan. I tre concerti di Swift a Vienna questa settimana sono stati cancellati a causa di preoccupazioni per la sicurezza, deludendo decine di migliaia di fan. Tuttavia, non ci sono altri sospetti cercati dalla polizia.

Il secondo sospetto ha 17 anni e lavorava come montatore di palchi e impalcature allo stadio dove il concerto di Swift avrebbe dovuto aver luogo. È stato arrestato lì ed è amico del 19enne.

I piani del 19enne erano avanzati, con istruzioni per la fabbricazione di bombe e il 12% di perossido di idrogeno trovato in suo possesso, che può essere utilizzato per creare un esplosivo liquido altamente esplosivo con altri chimici. Aveva lavorato in una società chimica. Inoltre, sono stati sequestrati dispositivi di accensione, cavi di accensione, sistemi di accensione, coltelli, machete e 21.000 euro in denaro falso.

Durante l'interrogatorio, il 19enne ha riferito di aver intenzione di uccidere il maggior numero possibile di persone fuori dallo stadio utilizzando un dispositivo esplosivo e armi da taglio. Tuttavia, il legale del 17enne, Nikolas Rast dell'APA, ha dichiarato che il teenager non era coinvolto nei piani di attacco e non era a conoscenza della radicalizzazione del suo amico.

Although the 17-year-old was released, police reportedly found IS and Al-Qaeda propaganda material in his possession. Additionally, he attended a mosque that promoted Islamic extremist content. A 15-year-old was questioned as a witness and not detained. He is said to have implicated the 19-year-old.

L'agenzia di stampa APA ha anche riferito che materiale di propaganda di IS e Al-Qaeda è stato trovato in possesso del sospetto di 17 anni, sollevando preoccupazioni sulla sua associazione con gruppi estremisti.

