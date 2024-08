- Accuse contro un uomo di 52 anni dopo un'esplosione ad Ochtrup

Dopo un'esplosione causata da un dispositivo esplosivo artigianale a Ochtrup, le autorità di Münster hanno sporto denuncia contro un sospetto di 52 anni. L'individuo fermato è accusato di tentato omicidio, lesioni gravi e detenzione di un dispositivo esplosivo con l'intenzione di causare la morte, come dichiarato dall'ufficio del procuratore.

Le fonti hanno riferito che la bomba era destinata all'ex-amante della moglie del sospetto. Secondo le indagini, l'allegato colpevole aveva piazzato il dispositivo presso la residenza della vittima durante le prime ore di marzo di quest'anno. Purtroppo, un passante di 58 anni che stava portando a spasso il cane ha trovato casualmente la scatola contenente la bomba, innescandola accidentalmente.

Il dispositivo esplosivo e incendiario aveva una potenza straordinaria per accendersi non appena la scatola contenente la bomba veniva sollevata, causando gravi ustioni al passante. L'individuo sfortunato potrebbe essere lasciato con danni permanenti nella sua vita quotidiana.

Storia complessa del crimine

La storia del crimine, come menzionato nell'indictment, era notevolmente complessa. Il sospetto non nutriva alcun risentimento nei confronti dell'Ochtruper a causa della relazione amorosa, ma si sentiva amareggiato a causa della decisione della donna di porre fine alla relazione intima alla fine del 2023, secondo le accuse.

Dopo la separazione, la moglie del sospetto è stata descritta come caduta in uno stato di depressione e aver sviluppato tendenze suicide. L'uomo riteneva l'Ochtruper responsabile di questo e ha ideato un piano per bruciare e ucciderlo utilizzando un dispositivo esplosivo, fornendo ulteriori dettagli nell'indictment.

