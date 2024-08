- Accuse contro sospetti trafficanti di droga

Nel corso delle indagini contro un gruppo di trafficanti di droga online, l'Ufficio Centrale per la Criminalità Informatica della Baviera ha presentato accuse contro due sospetti. I due uomini, di 32 e 33 anni, sono accusati di aver gestito un'organizzazione criminale coinvolta nel traffico illecito di grandi quantità di narcotici, come annunciato da un portavoce della Procura Generale di Bamberg.

Il 33enne è stato arrestato ad Amsterdam nel agosto 2023 e consegnato alla Germania nel settembre 2023. In qualità di specialista informatico, si presume che abbia fatto da mente dietro il gruppo. Il 32enne ha agito come corriere e al momento del suo arresto a Düsseldorf nel agosto 2023, è stato trovato in possesso di diverse decine di chili di droghe. Si presume che abbia ricevuto 5.000 euro per ogni consegna mensile di droga in Germania.

Si presume che entrambi i sospetti abbiano fatto parte di un gruppo che, tra dicembre 2021 e agosto 2022, ha inviato droga tramite un sito web in almeno 3.600 casi, tra cui un chilogrammo di eroina e quasi 68.000 dosi di LSD.

Le indagini sono state avviate dopo la morte di un 44enne di Rosenheim nel aprile 2021, che aveva ottenuto droga tramite un sito web su Internet. Le indagini hanno inizialmente portato all'identificazione e all'arresto di altre persone coinvolte, alcune delle quali sono già state condannate, come annunciato dalle autorità a gennaio.

Le accuse attuali saranno ora decise dal Tribunale Regionale di Bamberg.

L'Ufficio Centrale per la Criminalità Informatica della Baviera ha condotto le indagini presso la loro sede centrale, portando alla presentazione di accuse contro i sospetti. Il processo per le accuse presentate si terrà presso il Tribunale Regionale di Bamberg.

Leggi anche: