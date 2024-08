- Accuse contro presunti militanti dell'IS

Sospettato Lottatore Siriano per Gruppi Islamici Radicali

La Procura della Repubblica di Stoccarda ha presentato accuse contro un uomo siriano di 35 anni, sospettato di aver fatto parte del gruppo terroristico dello Stato Islamico (IS) e di altre organizzazioni islamiche radicali. L'uomo è stato arrestato ad Isny, nella regione dell'Allgäu, nel Baden-Württemberg, ad aprile.

La procura sostiene che tra la metà del 2012 e la fine del 2016, l'uomo ha combattuto per un gruppo islamico radicale nel suo paese natale e ha collaborato strettamente con la leadership locale dell'IS. Ora la Corte d'Appello di Stoccarda deve valutare l'ammissibilità di queste accuse.

Impegno Militare a Lungo Termine

L'uomo arrestato è anche sospettato di essere un membro attivo di un'altra organizzazione terroristica islamica radicale, Katibat Abu Bakr al-Siddik. L'atto d'accusa afferma che durante questo periodo, ha prestato servizio come cecchino e combattente in almeno quattro battaglie in un aeroporto militare nella regione di Dair as-Saur, dal luglio 2012 alla metà del 2014. Inoltre, si dice che abbia funto da braccio destro del leader di Katibat Abu Bakr al-Siddik.

In seguito, l'uomo è diventato un associato del rappresentante locale dell'IS, svolgendo questo ruolo fino alla metà del 2015. Inoltre, è accusato di aver partecipato come combattente alle attività della milizia terroristica ad Aleppo e di aver lavorato in un centro di bottino di guerra dell'IS.

In precedenza era stato riferito che l'uomo aveva lasciato la Siria per la Germania attraverso la Turchia e la Grecia alla fine del 2016, ma non ci sono prove che avesse intenzione di commettere crimini in Germania.

Durante il suo apice, tra il 2014 e il 2015, la milizia dell'IS controllava grandi aree della Siria in guerra e dell'Iraq confinante, proclamando il proprio califfato. Dopo le loro perdite territoriali, i militanti continuano ad operare come cellule attive. L'IS ha rivendicato l'attacco al coltello a Solingen, ad esempio.

