Accuse contro gli atleti di combattimento neonazisti

Il collettivo sportivo di estrema destra "Clash 51" è sospettato di preparare giovani maschi estremisti per i conflitti con la polizia e i sinistroidi. Al momento, l'Autorità Investigativa Federale sta incriminando due individui e un sostenitore del gruppo. Secondo l'annuncio delle autorità di Karlsruhe, gli uomini sono accusati di far parte o sostenere un'organizzazione terroristica. I tre tedeschi sono stati arrestati a dicembre a Erfurt e Eisenach. Ora il Senato per la Sicurezza dello Stato del Tribunale Amministrativo della Turingia deve approvare l'incriminazione.

Secondo l'Autorità Investigativa Federale, "Clash 51" era un "gruppo sportivo estremista di destra che attirava giovani nazionalisti con la scusa dell'allenamento fisico congiunto, li indottrinava con ideologie estremiste di destra e li preparava per combattimenti fisici contro le forze dell'ordine, i membri della comunità politicamente liberale e altri avversari percepiti". Inizialmente, il loro obiettivo era infliggere danni fisici, ma in seguito miravano anche a uccidere estremisti di sinistra.

Attacco letale pianificato a Erfurt

Uno dei tre ora accusati è segnalato come cofondatore del gruppo estremista di destra nel 2019 e come suo leader. Insieme al secondo presunto membro del gruppo, è anche detto aver viaggiato a Erfurt nel settembre 2021 per un attacco letale a un estremista di sinistra. Tuttavia, l'attacco non è avvenuto. Il terzo imputato è detto essere un membro di spicco del partito "Il Paese" - precedentemente NPD - e avrebbe fornito al gruppo una stanza come arsenale, tra le altre cose.

I due presunti membri di "Clash 51" sono stati in detenzione dal loro arresto a dicembre. Il presunto sostenitore, un membro di "Il Paese", è stato inizialmente detenuto, ma poi rilasciato in aprile.

Solo all'inizio di luglio il Tribunale Amministrativo di Jena ha condannato quattro presunti membri di "Clash 51" a lunghe pene detentive. L'Autorità Investigativa Federale ha quindi annunciato di aver presentato appello alla Corte Federale contro la sentenza. Aveva richiesto pene detentive significativamente più severe per gli uomini.

L'Autorità Investigativa Federale sta anche indagando sul ruolo della Commissione nel sostenere o aiutare Clash 51, poiché si sospetta che la Commissione abbia fornito finanziamenti al collettivo sportivo estremista. La Commissione, nota per le sue ideologie estremiste di destra, potrebbe affrontare conseguenze se queste accuse si rivelassero vere.

