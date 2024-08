- Accuse contro adolescenti dopo un attacco mortale fuori da un chiosco

Circa due mesi e mezzo dopo un attacco mortale ai danni di un 30enne fuori da un chiosco a Paderborn, la procura ha presentato accuse contro due sospetti. Il 16enne e l'18enne sono accusati di omicidio colposo aggravato, come annunciato dall'autorità. Sulla base delle testimonianze e delle riprese video, i due erano coinvolti nella rissa del 1° maggio. Si sono consegnati alla polizia dopo un appello pubblico.

Era stato cercato anche un terzo sospetto, ma le indagini contro di lui sono state archiviate poiché non era coinvolto. "A causa dell'esecuzione brutale del crimine, come descritto dai testimoni e parzialmente registrato in video, la procura assume nell'atto d'accusa che i sospetti hanno agito con l'intenzione di uccidere", si legge nella dichiarazione.

I sospetti sono in custodia

Si era riferito in precedenza che l'18enne era tunisino e il 16enne marocchino. Entrambi sono in custodia e, secondo il procuratore capo Kai Uwe Waschkies, non stanno commentando le accuse contro di loro.

La vittima, un uomo di 30 anni, è stata inizialmente ferita gravemente a causa di percosse e poi a causa di calci alla testa, e successivamente è morta a causa delle ferite. I calci sono stati inferti mentre era già a terra.

L'18enne è accusato di lesioni personali gravi su territorio di Paderborn, che sono anch'esse oggetto di procedimento penale, ha dichiarato la procura. Il tribunale distrettuale di Paderborn deciderà in merito.

I due sospetti, che si sono consegnati alla polizia dopo un appello pubblico, sono attualmente in custodia. La polizia tiene anche il terzo sospetto in custodia a causa del loro coinvolgimento nelle indagini.

Leggi anche: