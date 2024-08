- Accusato di tentato omicidio dopo un pugnalamento.

A causa di un tentato omicidio e lesioni gravi, la procura di Hechingen ha sporto denuncia contro un 23enne. Il sospettato è accusato di aver ferito gravemente un 28enne con un coltello alla stazione ferroviaria di Balingen (Zollernalbkreis) il 15 maggio. La vittima si trovava in condizioni critiche a causa della lesione di due arterie e di una significativa perdita di sangue. Il presunto colpevole è un cittadino marocchino e la vittima ha la cittadinanza algerina, come ha reso noto la procura.

Disputa per denaro

Prima dell'incidente, i due uomini avrebbero litigato. Il 28enne avrebbe accusato il sospettato di avergli rubato del denaro dal portafoglio, secondo la procura. Quando ha cercato di perquisire il 23enne, questi avrebbe estratto un coltello. Secondo la procura, il 23enne avrebbe voluto usarlo per nascondere il furto. L'ufficio sospetta anche inganno e avidità. Il sospettato già condannato sostiene di essere stato attaccato e di aver agito solo per difesa. Al momento si trova in custodia.

