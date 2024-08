- Accusato di tentato omicidio dopo l' attacco a Londra.

Dopo un incidente di accoltellamento che ha coinvolto una ragazza di 11 anni nel centro di Londra, un uomo di 32 anni è stato accusato di tentato omicidio. Sarà processato da un giudice in un tribunale di Londra più tardi oggi, secondo la polizia della capitale britannica.

La ragazza è rimasta ferita grave ma non in modo critico nell'attacco sulla animata Leicester Square di lunedì. Contrariamente alle prime notizie, la madre della ragazza, di 34 anni, non è rimasta ferita. "È stato confermato in seguito che il sangue dalle ferite della ragazza è stato scambiato per le sue ferite", hanno detto le autorità.

L'aggressore sospettato non è noto alla ragazza o alla sua madre. Le autorità non ritengono che l'attacco sia legato al terrorismo.

L'incidente sulla piazza centrale, vicino a molti luoghi di interesse turistico, teatri e negozi, ha causato preoccupazione. Nelle ultime settimane si sono verificate manifestazioni di estrema destra in molte città britanniche, con manifestanti che accusano le autorità di mentire sull'identità di un accoltellatore che ha ucciso tre ragazze e ne ha ferite diverse nella città inglese del nord-ovest di Southport. I social media hanno diffuso voci che suggerivano che il sospetto fosse un migrante musulmano. Un 17enne, nato in Gran Bretagna da genitori ruandesi, è il principale sospetto.

