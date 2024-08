- Accusato di tentato omicidio dopo l' attacco a Londra.

A seguito di un incidente di accoltellamento che ha coinvolto una bambina di 11 anni nel centro di Londra, un uomo di 32 anni è stato accusato di tentato omicidio. I pubblici ministeri sostengono che abbia accoltellato la bambina otto volte, con ferite al viso, alla spalla, al polso e al collo. Il sospetto romeno rimane in custodia, come deciso da un giudice nella capitale britannica. Un'udienza successiva è prevista per il 10 settembre al Old Bailey.

La bambina di 11 anni è rimasta gravemente ferita ma non in modo critico durante l'attacco in affollata Leicester Square il lunedì, hanno riferito le autorità. Contrariamente ai primi resoconti, la madre della bambina di 34 anni non è rimasta ferita. "È stato successivamente confermato che il sangue dalle ferite della bambina è stato scambiato per le ferite della madre", hanno detto le autorità.

Le autorità non ritengono che l'attacco fosse legato al terrorismo.

L'aggressore presunto non è conosciuto dalla bambina o dalla madre. L'attacco nella piazza centrale, vicino a molte attrazioni, teatri e negozi, ha causato preoccupazione. Recenti incidenti di violenti disordini di estrema destra in molte città britanniche hanno aumentato la tensione. Loro accusano le autorità di mentire sull'identità di un accoltellatore che ha ucciso tre bambine e ne ha ferite diverse nel nordovest inglese città di Southport. I pettegolezzi sui social media suggerivano che il sospetto fosse un migrante musulmano. Un 17enne, nato in Gran Bretagna da genitori ruandesi, è il principale sospetto.

L'uomo di 32 anni è accusato di aver tentato di uccidere la bambina di 11 anni, come dimostrato dalle otto ferite da accoltellamento che ha subito. Purtroppo, la bambina è stata uccisa, con ferite fatali al collo.

Leggi anche: