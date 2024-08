- Accusato di impegnarsi in attività di riciclaggio di denaro, presumibilmente sviluppatore di app.

Un'indagine è in corso su un individuo di 38 anni per presunte attività di riciclaggio di denaro. Si presume che abbia utilizzato un falso lavoro come sviluppatore di app per condurre queste attività illecite. Nel corso di aprile 2022, è stato accumulato un totale di 152.000 euro, che si sospetta provenire da attività criminali come il traffico di esseri umani e prostituzione coatta. Le autorità giudiziarie di Berlino hanno incriminato il capo di una nota società di servizi alimentari e consegne, accusandolo di complicità e riciclaggio di denaro.

Stando alle accuse, l'uomo avrebbe stipulato un contratto di lavoro con un 38enne nel dicembre 2020, offrendo un lavoro come sviluppatore di app. Il contratto prevedeva uno stipendio iniziale mensile di 8.500 euro lordi, con un aumento a 10.000 euro lordi dal 31 maggio 2021.

Tuttavia, il cosiddetto dipendente non avrebbe mai fornito alcun servizio, apparentemente di proposito. Si presume che l'accusato sviluppatore di app abbia invece incanalato denaro da attività illecite come il traffico di esseri umani e prostituzione coatta verso l'individuo, che poi lo ha distribuito come pagamenti salariali.

Le accuse contro l'individuo sono state inoltrate all'Ufficio del Procuratore per ulteriori indagini. È fondamentale per l'Ufficio del Procuratore determinare se il denaro trasferito come pagamenti salariali fosse effettivamente il prodotto di attività criminali.

