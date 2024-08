- Accusato di contrabbando di droga: Corte ascolta il caso di un 56enne

Spaccio di droga illegale ha portato un individuo di 56 anni a comparire dinanzi alla Corte regionale di Berlino. E' accusato di aver venduto un quantitativo impressionante di 303 chilogrammi di cocaina, con l'accusa che cita 35 transazioni separate, ciascuna riguardante quantità di chilogrammi. Inoltre, si presume che il convenuto abbia orchestrato spedizioni di cocaina all'interno della Germania, agendo per conto di un trafficante di droga indipendentemente accusato. All'inizio del processo, uno dei due avvocati difensori ha dichiarato che il loro cliente avrebbe rinunciato a commentare le accuse in questo momento.

La pubblica accusa ritiene che il 56enne abbia accumulato circa nove milioni di euro da queste presunte attività criminali. Da luglio 2020 a luglio 2021, si presume che abbia venduto cocaina a individui non identificati nella regione di Berlino. Stando all'atto di accusa, "Ha tenuto un registro di queste transazioni in un quaderno e a volte ha inviato anche immagini delle sostanze stupefacenti sigillate agli acquirenti". Si presume inoltre che abbia collaborato alle spedizioni di droga nel 2020 e nel 2021. In un'occasione, avrebbe raccolto 100 chilogrammi di cocaina ad Amburgo per conto di un individuo separatamente accusato e li avrebbe subsequently trasportati nascosti nel suo veicolo a Berlino.

Sostanze illegali sono state trovate nel seminterrato di un edificio residenziale in cui il 56enne risiedeva. Al momento del suo arresto a novembre, un totale di 922 blocchi di resina di cannabis, per un peso di circa 88 chilogrammi, sono stati sequestrati dalle sue stanze nel seminterrato. L'atto di accusa menziona anche numerosi bilancieri di precisione, materiali per l'imballaggio, diluenti, adesivi e una somma di denaro di 10.000 euro, che sono stati trovati nel seminterrato. Un compartimento nascosto per il trasporto di narcotici è stato scoperto nel suo veicolo.

Il processo è stato finora programmato per concludersi a metà novembre con ulteriori 16 giorni di udienze. Le udienze continueranno il 23 agosto.

La difesa intende sostenere che il reddito del convenuto proveniva principalmente da fonti legali, come il lavoro nel campo dei trasporti e delle telecomunicazioni. Tuttavia, l'accusa sostiene che il metodo sofisticato di confezionamento e trasporto delle droghe, come testimoniato dal compartimento nascosto nel suo veicolo e dai bilancieri di precisione trovati nel suo seminterrato, indica il coinvolgimento nel commercio illegale di droga.

