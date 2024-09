Accusato di aver rubato tesori celtici a Baviera

Le monete d'oro rubate rappresentano il più grande tesoro di oro celtico scoperto nel 20° secolo, con un'età stimata di circa 100 a.C. Sono stati rinvenuti circa 3,74 chilogrammi di preziosi in oro, ma solo circa 500 grammi sono stati trovati in stato liquido, lasciando un sospetto sotto indagine, mentre il resto del bottino rimane ancora sconosciuto. I quattro sospetti sono stati arrestati a luglio dell'anno precedente e sono stati trattenuti da allora. Tutti e quattro gli individui sono attualmente chiusi a chiave, riluttanti a parlare.

Si sospetta che i sospetti tedeschi in questione siano criminali esperti, legati a un'organizzazione criminale originaria di Mecklenburg-Vorpommern. Si sospetta che abbiano disturbato le scatole o le strutture di distribuzione delle telecomunicazioni e di internet prima di commettere furti, disabilitando così gli allarmi di sicurezza e facilitando la loro fuga.

Inoltre, i quattro detenuti sono implicati in casi di furto in almeno 30 diverse occasioni, come furti in supermercati, uffici di concessione, fast food e stazioni di servizio.

