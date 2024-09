- Accusati di acquisizione illegale di oro Kelt: tre individui della MV affrontano accuse

Si sostiene che i criminali siano riusciti a trafugare il quasi 4 kg di tesoro celtico d'oro di Manching, ospitato in due teche, in soli dieci minuti. Ora, questi presunti colpevoli sono sotto processo. Ciò avviene quasi due anni dopo il furto di alto profilo al Museo Celtico Romano dell'Alta Baviera, con l'Ufficio del Pubblico Ministero di Ingolstadt che ha incriminato quattro uomini di età compresa tra 43 e 51 anni. Tre di loro provengono da Mecklenburg-Vorpommern, con uno che avrebbe agito come presunto cervello dell'operazione.

Secondo l'Ufficio del Pubblico Ministero, hanno preso parte alla rapina al museo nel novembre 2022, utilizzando attrezzi da taglio pesanti, e si sono appropriati dei reperti celtici in mostra. Questa informazione è stata inizialmente riportata dal "Augsburger Allgemeine".

La maggior parte del tesoro celtico è ancora dispersa

Il valore stimato dei 500 monete rubate è di circa 1,5 milioni di euro. Questa collezione di monete celtiche, scoperta a Manching nel 1999, era considerata il più grande ritrovamento di oro celtico del secolo e il gioiello del museo. Attualmente, la maggior parte di questo tesoro di quasi 2100 anni fa è ancora introvabile. Sembra che numerose monete preziose e storicamente importanti siano state fuse in metallo fuso. I quattro uomini coinvolti non hanno ancora risposto alle accuse, secondo l'Ufficio del Pubblico Ministero.

L'imputazione non è stata ancora ammessa per il processo principale. Un portavoce del tribunale regionale di Ingolstadt ha rivelato che non è ancora stata fissata una data per il processo. Questo caso è stato assegnato alla prima camera penale sotto la supervisione del giudice Konrad Kliegl, che è anche il vicepresidente del tribunale regionale e sta attualmente gestendo un altro processo per omicidio. In precedenza, è stato riferito che il processo potrebbe iniziare il 21 gennaio 2025, secondo "Augsburger Allgemeine".

Monete storicamente importanti fuse

I sospetti sono stati arrestati nel luglio 2023 e sono stati in custodia dal quel momento. Un uomo di 47 anni residente a Schwerin è stato identificato come il principale colpevole.

Sono state recuperate delle schegge d'oro da uno degli uomini. Secondo l'Ufficio del Pubblico Ministero, queste schegge d'oro ammontavano a circa 500 grammi del tesoro di 3,74 kg. Un'analisi di queste schegge ha rivelato che circa 70 antiche monete erano state fuse in esse. Le monete rimanenti sono ancora disperse.

Per evitare di essere scoperti, si presume che i sospetti abbiano tagliato i cavi di fibra ottica a un nodo della rete Telekom a Manching utilizzando tronchesine e pinze per disabilitare il sistema di allarme del museo. Di conseguenza, le connessioni internet e telefoniche sono state brevemente interrotte in oltre 13.000 case, mentre 14 torri per telefoni cellulari sono andate offline.

Successivamente, i sospetti - secondo le accuse - hanno aspettato circa un'ora per vedere se veniva attivato un allarme prima che due di loro forzassero una porta laterale del museo con leve. Gli altri due hanno garantito la sicurezza all'esterno.

Accuse: 30 furti aggiuntivi

L'Ufficio del Pubblico Ministero accusa i sospetti di aver commesso altri 30 furti gravi, tra cui rapine in supermercati, uffici di concessione, fast food e stazioni di servizio in Germania e Austria, tra il 2014 e il 2022.

Il bottino totale - compreso il tesoro d'oro - è stimato in circa 2,2 milioni di euro. L'autorità di pubblica accusa ha richiesto il sequestro di tali beni dai colpevoli. I reati degli anni precedenti sono considerati prescritti, ha confermato un portavoce.

Dopo l'arresto degli uomini, sono state perquisite diverse proprietà a Plate vicino a Schwerin. Le accuse si basano sulle prove raccolte durante queste perquisizioni, tra cui tracce di DNA, impronte digitali, segni degli attrezzi, informazioni intercettate e analisi dei telefoni, indagini finanziarie e testimonianze oculari.

Metodologia professionale

Si presume che i presunti colpevoli abbiano operato con grande precisione, lasciando poche tracce di prova, secondo l'accusa. Gli accusati, armati di leve, tronchesine angolari e altri attrezzi, sono sospettati di aver manomesso i cabinet o gli edifici di distribuzione delle telecomunicazioni a Manching e di aver installato disturbatori per ostacolare qualsiasi connessione radio.

Poi, hanno forzato l'ingresso nella sede e hanno perforato - a volte per ore - le casseforti e gli sportelli bancomat. Altri complici hanno garantito la sicurezza della scena mentre mantenevano il contatto radio con coloro che erano all'interno. Durante il crimine, hanno indossato tute integrali nere e passamontagna neri.

Il tesoro d'oro celtico è stato rubato al Museo Celtico Romano dell'Alta Baviera, specificamente a Manching. Nonostante l'arresto e l'incriminazione di quattro uomini, una parte significativa del quasi 2100 anni di tesoro rimane ancora dispersa in Baviera.

