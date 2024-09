Accusati capi di una fazione suprematista bianca accusati di incitamento ad atti di terrorismo e violenza di odio.

Secondo l'accusa, Matthew Allison, 37 anni, e Dallas Humber, 34, guidano un'organizzazione digitale di suprematisti bianchi chiamata Collettivo Terrorgram. Questo gruppo segue un sistema di credenze noto come accelerazionismo suprematista bianco, che sostanzialmente promuove l'uso della violenza e del terrore per scatenare una guerra razziale, causare il crollo dell'amministrazione e stabilire un dominio bianco.

Stando alle accuse, Allison e Humber hanno incitato i loro seguaci a compiere attacchi contro comunità minoritarie, infrastrutture critiche, figure politiche, funzionari governativi e leader di aziende private. Una lista di "obiettivi di alto valore" per l'assassinio, inclusi un senatore degli Stati Uniti e un giudice federale, era apparentemente inclusa in questi piani.

Attualmente, sia Allison che Humber sono accusati di 15 capi d'imputazione, tra cui istigazione all'omicidio di funzionari federali, distribuzione di istruzioni per la fabbricazione di bombe e cospirazione per aiutare i terroristi. Non è indicato alcun avvocato difensore nei registri del tribunale.

Kristen Clarke, a capo della divisione diritti civili del Dipartimento della Giustizia, ha dichiarato durante una conferenza stampa del lunedì che la loro strategia per incitare la violenza era efficace. Un utente di Terrorgram avrebbe apparentemente trasmesso in streaming se stesso mentre accoltellava cinque persone fuori da una moschea in Turchia, ha affermato, mentre un uomo slovacco di 19 anni avrebbe apparentemente salutato il gruppo in un manifesto prima di uccidere due persone in un bar LGBTQ a Bratislava, la capitale slovacca.

"Non sottovalutate il rischio quando i gruppi d'odio utilizzano queste piattaforme online", ha avvertito Clarke durante la conferenza stampa del lunedì. "Non puoi evitare la responsabilità solo nascondendoti dietro uno schermo del computer".

Il gruppo avrebbe utilizzato l'app di messaggistica crittografata Telegram per le comunicazioni. Secondo i documenti del tribunale, il gruppo sembra avere sostenitori sia negli Stati Uniti che all'estero.

Stando ai documenti del tribunale, Allison e Humber hanno redatto una pubblicazione digitale intitolata "Il Reset Duro", che espone l'ideologia del Terrorgram. Si dice che gli scritti forniscono istruzioni dettagliate su come gestire una cellula terroristica e compiere crimini d'odio motivati dall'odio, attaccare le infrastrutture critiche, fabbricare bombe e identificare i bersagli.

Inoltre, avrebbero apparentemente prodotto diversi video e manuali degli utenti che forniscono istruzioni su come compiere gli attacchi più letali, inclusa una che descrive il processo di costruzione e detonazione di una "bomba sporca" - una bomba che contiene materiali radioattivi - per "purificare" le città abitate da gruppi minoritari.

Le credenze accelerazioniste suprematiste bianche del gruppo si estendono anche al targeting politico di figure dell'amministrazione e di leader prom

